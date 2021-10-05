До ДСНС про інцидент повідомили приблизно о 16:20. Наразі невідомо, що саме стало причиною загоряння.

Актуально У Чернівцях горів ліцей залізничного транспорту: відео з місця події

Загорілася каюта корабля

Коли рятувальники прибули, вони встановили, що загорілася одна з кают корабля. О 17:38 повідомили, що локалізували вогонь на площі 60 квадратних метрів.

Проте протягом години після цього ще не було інформації, що пожежу загасили повністю. Цей буксир пришвартований на території судноремонтного заводу, тому, ймовірно він приплив туди на ремонт.

Інша подія в області

3 жовтня сталась пожежа в Одеській національній морській академії "Екіпаж". Там замкнула проводка в одному з робочих приміщень. У цього інциденту був підвищений номер виклику.

Туди одразу направили кілька авто рятувальників, які негайно почали гасіння. Люди внаслідок цієї пожежі не постраждали.