Загорівся готель на Аркадії в Одесі: йшов густий чорний дим – відео

На пляжі Аркадія в Одесі загорівся готель Portofino. Густий чорний дим було видно за багато кілометрів від місця.

Про це повідомили в коментарі 24 каналу в ДСНС Одещини 12 липня. До рятувальників щодо цього звернулися о 12:49.

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Що відомо про пожежу

Під час займання ніхто не постраждав. Туди одразу поїхали рятувальники, однак вогонь погасили до їх приїзду.

Фахівці встановили, що загорілася частина покрівлі. Загальна площа займання – 4 квадратних кілометри.

На відео видно, що чорний дим йшов густим струменем вгору. Згодом після гасіння колір змінився на білий. Він йшов із даху готелю.

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Коротко про цей готель

На ресурсі Vauboo пишуть, що Portofino – готель, який розташований на першій лінії пляжу Аркадія. Він приблизно за 5 кілометрів від центру міста.

Найдешевший номер тут той, який не має виду на море. Проживання в ньому вартує 2 730 за добу. У цю суму також входить сніданок.

Найдорожчий номер – люкс із балконом. За одну ніч відпочинку там доведеться заплатити 9 600 гривень.

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