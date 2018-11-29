Загострена агресія та незаконний призов: в ОБСЄ б'ють на сполох через дії Росії в Криму

Місія США закликала Росію негайно припинити агресивні дії – звільнити захоплених українських моряків та кораблі. Дипломати також стривожені незаконним призов українців до лав російської армії в окупованому Криму.

Про це сьогодні заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кемієн, пише УНН.

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Американський дипломат наголосив, що гуманітарна ситуація в окупованому Росією Криму є тривожною. Так, Росія незаконно призвала на військову службу в російську армію більш ніж 12 тисяч українців в Криму з 2014 року.

Цей примусовий призов суперечить міжнародному гуманітарному праву та має припинитися негайно,

– підкреслив Кемієн.

Окрім того, він різко засудив захоплення Росією українських кораблів в Азовському морі. За його словами, ця ситуація означає "небезпечне загострення" агресивної поведінки Кремля.

"Перешкоджання проходженню українських суден через Керченську протоку є порушенням міжнародного права, і міжнародна спільнота ніколи не схвалить цих дій", – зазначив дипломат.

У місії закликають Росію дотримуватися міжнародних зобов'язань та негайно припинити створення перешкод або утисків в проходженні українськими суднами Керченської протоки. Окрім того, там вимагають негайно звільнити захоплений український екіпаж та кораблі.

Російське загострення такого роду буде в подальшому підривати статус Росії в світі та посилить напруження з Україною, – сказав Кемієн.

Також дипломат заявив, що США повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які поширюються і на її територіальні води.

Нагадаємо, три українські кораблі "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" були атаковані росіянами 25 листопада в Азовському морі під час наближення до Керченської протоки. Російські ФСБшники таранили та стріляли по українських моряках, внаслідок чого троє були поранені. Після цього 24 наших бійців захопили та взяли в полон. Упродовж вівторка і середи окупаційний суд у Керчі вже арештував їх усіх на 2 місяці – до 25 січня, зокрема й поранених.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі.



Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.



29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.