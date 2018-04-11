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НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Загострення між Заходом і Росією може ще поглибитись, – політолог про санкції

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США почали вводити санкції проти російських олігархів
США почали вводити санкції проти російських олігархів / Фото з відкритих джерел

Жорсткі заходи щодо Росії США прибережуть на випадок різкого загострення ситуації. Але і так рівень дипломатичних і політичних відносин між Заходом і Росією дуже загострений. Може дійти і до військових зіткнень.

Про це сайту "24" розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Читайте також: Росія розплатилася на фінансових ринках за свою "війну" із Заходом, – The New York Times

За словами експерта, нинішнє загострення між Заходом і Росією – не перше. В березні був сплеск через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Зараз – через нові хімічні атаки проурядових військ Башара Асада в Сирії, в результаті чого загинуло щонайменше 70 людей. Причому, наголошує Фесенко, це загострення торкнулося не лише США і Заходу в цілому, але й Ізраїлю, у якого були хороші відносини з РФ. За неофіційними даними, Ізраїль завдав ракетного удару по авіабазі в Сирії, де розміщені іранці і російські військові в тому числі. Що теж викликало істеричну реакцію у росіян.

Зараз нове загострення з Росією, хоча не треба очікувати, що так буде кожен день. Але, якщо врахувати ще й суд по збитому "Боїнгу", який має розпочатися цього року в Нідерландах, не вирішені проблеми по Донбасу і Сирії, то навряд чи варто очікувати потепління відносин між Заходом і РФ. Головне, щоб це не дійшло до ризиків військових зіткнень,
– наголошує Фесенко.

Крім того, як зауважив політолог, телефонна розмова Меркель і Путіна знову підтвердила: Кремль не збирається відступатися від своїх позицій щодо миротворців. Росія і далі наполягає на тому, що місія ООН може бути тільки для охорони спостерігачів ОБСЄ. А це, зазначає Фесенко, безглуздо, і не влаштовує Україну і США.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Внаслідок санкцій російські олігархи загалом за один день втратили щонайменше 12 мільярдів доларів. Найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска, наближений др. Путіна. Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США. Як заявив прем’єр Росії Медведєв, нові антиросійські санкції США нелегітимні, і Росія залишає за собою право на заходи у відповідь, в тому числі в частині чинних торгових угод.

Більш детально про нові санкції проти Росії в матеріалі: Санкційний грім: США відкрили другий фронт санкцій проти Росії

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Санкції Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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