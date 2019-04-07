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      Загострення на Донбасі: бойовики не припиняють обстріли, двоє військових загинули

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      На Донбасі загинули двоє українських воїнів
      На Донбасі загинули двоє українських воїнів / Фото з відкритих джерел

      Впродовж доби 6 квітня проросійські бойовики 14 разів обстріляли українські позиції, застосувавши заборонене озброєння. Двоє українських воїнів загинули.

      Ворог вів обстріли із бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр штабу ООС.

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      У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти били із мінометів, з озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

      У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли українські позиції із мінометів, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

      Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули,
      – повідомляють у штабі.

      Українські воїни дали відсіч ворогу – 6 квітня трьох окупантів знищили, ще одного – поранили.

      Від початку поточної доби ворог обстріляв із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї українські позиції у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у районі населеного пункту Широкине.

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      Теги: Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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