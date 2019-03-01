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      Загострення на Донбасі не допоможе Путіну вплинути на вибори в Україні, – екс-посол США

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      Росія не зможе вплинути на вибори загостривши ситуацію на Донбасі
      Росія не зможе вплинути на вибори загостривши ситуацію на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Росія почала активніше втручатися у внутрішні справи України напередодні президентських і парламентських виборів. Проте, Кремль не зможе використати посилення збройної агресії на Донбасі та в Азовському морі, аби вплинути на результати голосування.

      Українці вже давно розуміють, яку агресивну політику веде Росія, зауважив екс-посол США в Україні, а нині директор Євразійського центру "Атлантичної Ради" Джон Гербст у коментарі Укрінформу.

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      Переважна більшість українського народу розуміє, що Москва чинить агресію проти України, і вони негативно ставляться до цього. І якщо так станеться (посилиться агресія РФ – 24 канал), це призведе до ще більшого роздратування по відношенню до Москви,
      – зауважив він.

      Москва постійно заявляє, що конфлікт в Керченській протоці, коли прикордонники РФ обстріляли українські кораблі та захопили в полон 24 моряків, був "спровокований" чинною українською владою. Проте, українці та цілий світ розуміють, що ці заяви – лише "кремлівська пропаганда".

      Водночас, Гербст відзначив, що під впливом російської дезінформації в Україні все ще перебуває частина населення. Проте, це "невелика кількість українських виборців".

      Що Росія буде робити, аби вплинути на результат виборів в Україні?Москва вдаватиметься до усіх можливих маніпуляцій, аби плинути на вибори в Україні. Це доводять дані не лише української, а й іноземних розвідок. Найактивніше РФ намагається чинити інформаційну атаку на українців через екрани телевізорів. Окрім того, вона використовує інформаційну пропаганду, кіберпровокації, спробує захоплювати виборчі дільниці, фінансово підтримує кандидатів і буде намагатися привести до влади свого кандидата.

      Однак міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що Росія не почне повномасштабну війну проти України у період президентських виборів. Вона не має для цього реальних можливостей. Кремль буде чекати результатів голосування аби спробувати домовлятися вже з новообраним президентом або шукати компроміси.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Україна – Росія Війна на Донбасі Володимир Путін Новини Росії Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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