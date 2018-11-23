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      Загострення у Косово: в МЗС Росії зробили різку заяву щодо етнічних чисток

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      У МЗС РФ звинуватило Косово в етнічних чистках
      У МЗС РФ звинуватило Косово в етнічних чистках / Фото з відкритих джерел

      Спецпризначенці заарештували у Косовській Митровиці чотирьох сербів. У відповідь міністерство зовнішніх справ Росії звинуватило Приштину в етнічних чистках.

      Про це повідомляється на сайті російського відомства.

      Читайте також: "Попередній урок так і не вивчили": у Росії пригрозили країнам Заходу через Балкани

      Раніше прем’єр міністр Сербії Александар Вучич повідомив про можливе переміщення албанських сили Косова на північ країни. Згодом сербські ЗМІ повідомили про те, що 23 листопада вранці сили спеціального призначення Косова ROSU заарештували у Косовській Митровиці чотирьох сербів.

      У МЗС Росії не зволікали із коментарем щодо загострення конфілкту. Там звинуватили Приштину у чергових провокаціях.

      Розглядаємо вторгнення спецназу в населену сербами частину Косовської Митровиці вранці 23 листопада затримання чотирьох місцевих жителів як чергову провокацію Приштини, націлену на видавлювання косовських сербів із краю, – мовиться у повідомленні відомства.

      За інформацією ЗМІ, у поліції Косова повідомили, що арешти відбулись у зв'язку з розслідуванням убивства сербського опозиційного політика Олівера Івановича, яке сталось кілька місяців тому. Цю інформацію підтвердив і прем’єр Косова Рамуш Харадінай.

      Він наголосив, що операція косовської поліції на Півночі Косовської Митровиці не має політичного харакеру.

      Натомість у російському відомстві заявили, що йдеться про "продовження курсу Приштини на етнічні чистки і розв'язання на Балканах "торгової війни" через введення 100-відсоткових мит на сербські товари.

      "Рішуче засуджуємо розкручування Приштиною конфліктної спіралі. Викликає подив самоусунення міжнародних сил для Косово", – вважають у російському відомстві. 

      Дивіться також: Конфлікт між Сербією та Косово: чи введе Росія війська?

      Також МЗС Росії заявило, що Євросоюз і США, які нібито "протягом багатьох років сприяють косоварам", або "не в змозі приборкати своїх "підопічних", або потурають їх агресивній лінії".

      Чому конфлікт на Балканах загострився?У липні президент Сербії Александар Вучич висунув ідею розділу Косово, яка проголосила незалежність від Сербії в 2008 році. Сценарій, що обговорюється найчастіше, передбачає визнання півночі Косово частиною Сербії. Ще одна можливість полягає в тому, що до Косова може приєднатися в основному албанська етнічна частина Південної Сербії.

      На початку серпня Сербія і Косово звинуватили одне одного в зазіханнях на північні регіони. У Белграді застерігали, що сили безпеки Косова за підтримки США планують таємне вторгнення на непідконтрольну їм північ Косова, де проживає значна частина сербів. У Пріштині ж мають інформацію, що Сербія планує в односторонньому порядку проголосити сербську автономію на півночі Косова.

      Теги: Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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