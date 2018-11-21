Заговорили про тиск: у Кремлі прокоментували програш росіянина на виборах до Інтерполу

У Росії переконані, що не обрання російського генерал-майора Олександра Прокопчука на посаду очільника Інтерполу пов'язане із тиском низки країн напередодні виборів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Нагадаємо, що новим президентом Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу) 21 листопада обрали представника Південної Кореї Кім Чен Янга. Головним конкурентом південнокорейця був росіянин Олександр Прокопчук, який програв всі три тури голосування.

"Я, чесно кажучи, просто не маю інформації про те, як відбувались вибори, але вибори є вибори. Вони відбулися. І мені поки не відомо про якісь фактори, які могли б вести до обговорення легітимності. У даному випадку є вибори, і є їх результати ", – прокоментував прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Разом з тим, він заявив про тиск з боку інших країн. Мовляв, через це росіянин і не став головою Інтерполу.

Шкода, звичайно, що не перемiг наш кандидат. Але, з іншого боку, якщо неупереджено подивитися на низку заяв з низки країн напередодні виборів, то, звичайно, тиск чинився сильний. Це очевидно,

– додав Пєсков.

5 жовтня стало відомо про зникнення директора Інтерполу Мен Хунвея. На той час він тиждень не виходив на зв'язок після від'їзду до Китаю 29 вересня. Згодом з'явилась інформація, що, Хунвей перебуває під вартою в Пекіні, а за деякий час китайська влада сповістила, що відбувається слідство у справі про корупцію щодо президента Інтерполу. 7 жовтня Мен Хунвей несподівано подав заяву про відставку з посади голови організації.



Росіянин Олександр Прокопчук був головним претендентом на посаду очільника організації. До цього російський генерал з 2006 по 2011 рік був заступником начальника бюро Інтерполу у Росії. Після звістки про те, що головою Інтерполу може стати росіянин, низка країн висловили свої слова критики. Зокрема, депутатка Європейського парламенту Ребекка Хармс звернулась до країн-членів ЄС із закликом вийти зі складу Інтерполу, якщо його таки очолить Прокопчук. Пригрозила вийти з організації й Україна.



Зазначимо, що росіянин Олександр Прокопчук є старшим рідним братом представника України в ОБСЄ у Відні – Ігоря Прокопчука. Він також є кадровим співробітником російської розвідки, а в другій половині 1990-х років займався шпигунством проти США.

Що таке Інтерпол?Це міжнародна організація, яка допомагає знайти національним правоохоронним органам країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю людей, яких оголосили в розшук за підозрою. За статутом, бюро не має права втручатися або проводити політичну, військову, релігійну діяльність.