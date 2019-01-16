Загриміли б за грати: батьки одного з моряків не змогли приїхати на суд у Росію

Не всі родичі полонених поїхали до Москви на суд до полонених українських моряків. Централізовано поїздка організованою не була, добиратися до російської столиці потрібно було самостійно.

Для родичів пораненого Андрія Ейдера це ще й ризиковано.

Читайте також: У московському суді з оплесками зустріли поранених українських моряків: відео

Його батько з дружиною допомагають армії, мають свій цех з виготовлення зброї. Їм фото сина надсилали ті, хто був у суді.

Я взагалі не можу до Росії поїхати, тому що якщо я туди поїду, то буду там як терорист. Андрій нам в листах писав, що не хоче, щоб ми приїжджали та псували свої нерви,

– сказав батько полоненого Андрія Ейдера Дмитро.

Нагадаємо, 15 січня у Москві суд продовжив термін арешту ще 20 українським полоненим морякам. Четверо з них перебуватимуть під вартою до 24 квітня 2019 року, а 16 моряків – до 26 квітня.



Захисники полонених відразу ж заявили, що подаватимуть апеляції на рішення суду у справах усіх моряків, а також поскаржаться до Європейського суду з прав людини. На оскарження рішення у них є всього 3 дні.

Як українські моряки потрапили в полон у Росії?25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли 3 українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.



У Росії звинуватили українські кораблі у тому, що ті нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після нападу російських прикордонників українські судна продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Росії вдалося захопити 2 українських кораблі та взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Попереднє слідство у справі українських полонених моряків триватиме у Росії до 25 травня. Адвокати моряків прогнозують, що суд над полоненими в Росії почнеться не раніше, ніж через рік. А поки що бранців тримають під вартою та просто продовжують терміни арештів.