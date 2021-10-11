Загроза нацбезпеці: хто з одіозних російських артистів таки виступає в Україні

Більшість артистів не втомлюються повторювати, що нібито вони поза політикою, адже нічого в ній не тямлять. Зараз в Україні діє офіційний перелік осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Таких людей приблизно 200. Однак не кожного артиста з проросійськими поглядами чи такого, хто незаконно перетинав держкордон України, можна знайти у цих списках.

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Кому дозволили в'їзд

Федір Добронравов – головний герой серіалу "Свати". Він отримав заборону на в'їзд до України від Служби безпеки.

Однак попри гучні заяви артиста про те, що він щасливий, бо "Крим повернувся Росії", скандальний Окружний адмінсуд Києва скасував цю заборону. Це рішення пояснили тим, що СБУ неправильно склала довідку.

Заборону скасували напередодні першого туру президентських виборів, у яких брав участь Володимир Зеленський. Голова суду Павло Вовк на плівках називав цей жест "подарунком".



Заборону скасували перед виборами / Фото Офісу Президента

Тепер Добронравов чекає, коли вже готовий 7 сезон "Сватів" з його участю вийде на екрани українського телебачення.

Російські виконавці їдуть в Україну

Останнім часом в Україну часто почали приїжджати на гастролі й російські музичні виконавці. Вася Обломов у серпні виступив з концертом в Києві. Однак замість оплесків він отримав шквал критики.

На своїй сторінці у фейсбуці Обломов поскаржився на відсутність прямих рейсів Москва – Київ, назвавши таке рішення "тупим".



Російський артист Вася Обломов отримав шквал критики / Фото з фейсбуку Обломова

Виступав в Україні й інший російський співак – Моргенштерн. Оголошену через смертельну пожежу в Одеському коледжі економіки жалобу він назвав "показухою".

Попри заборону в'їзду до України, скандальний репер планує приїхати з концертами знову у листопаді й виступити одразу в 3 українських містах.

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Одіозний російський репер Баста свого часу відзначився незаконним візитом до окупованого Криму. Він планує вдруге за рік виступити з концертом в Україні.

Оголошення про дату концерту Басти у Києві з'явилися у соціальних мережах. Попри те, що квитки вже у продажу, на офіційному сайті співака інформація про концерт в Україні поки що відсутня.

Можливо, він просто страхує себе й не розкриває усіх карт, аби в Україні його не зустріли з криками "Ганьба".



Баста відзначився незаконним візитом до окупованого Криму / Фото з інстаграму виконавця

Натомість перед концертом Ірини Круг в Україні лунали не тільки крики "Ганьба". Російська виконавиця шансону, яка періодично виступає в окупованому Криму, приїхала в Дніпро.

Зустріли її гучними протестами. Такі концерти співачка запланувала ще й у Києві та Одесі, попри карантинні обмеження.