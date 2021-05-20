Зокрема мовиться про Дніпропетровську, Запорізьку та Миколаївську області. Можлива загроза триватиме протягом четверга, 20 травня.

Актуально Прогноз погоди на 20 травня: на заході буде свіжо, на сході – тепло

Чому існує небезпека

Як повідомили у ДСНС, надзвичайний рівень пожежної небезпеки існує згідно з даними Укргідрометцентру. За їхніми прогнозами, у цих областях України буде така погода:

у Запорізькій області прогнозують 19 – 21 градуси тепла;

у Дніпропетровській області – 17 – 19 градусів;

у Миколаївській області – 16 – 18 градусів

Погода у Миколаєві, Запоріжжі та Дніпрі: детальніше

Крім того, на усій території Дніпропетровщини синоптики прогнозують сильні грози 20 травня. На Миколаївщині – дощитиме, а у Запоріжжі буде сонячно.

У цих регіонах прогнозують вітер зі швидкістю приблизно 7 – 12 метрів за секунду. На Дніпропетровщині вітер буде переважно північно-західний, натомість Миколаїв та Запоріжжя овіватиме південно-західний вітер.

Прогноз погоди на 20 травня / Карта Укргідрометцентру