Загроза вибуху: в Одесі замінували ЦНАП

На Косівській в Одесі замінували ЦНАП. Зараз звідти евакуйовують людей. У поліції кажуть, що загроза вибуху ймовірна ще і в Южному.

До місця прибули слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи та рятувальники. Вони перевіряють інформацію, що надійшла до поліції. Про це повідомили 19 жовтня.

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Навколо багато людей

У мережі опублікували відео біля ЦНАПу, де видно рятувальну спецслужбу і правоохоронців. Очевидці кажуть, що наразі людей виводять з будівлі.

Навколо зібрались щонайменше 100 місцевих. Поліція натомість перевіряє, чи інформація правдива.

Мінування в Одесі: відео