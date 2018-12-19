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      "Загроза для нас всіх": у ЄС заговорили про глобальні наслідки агресії Путіна на Азові

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      В ЄС стурбовані глобальними наслідками агресії Путіна на Азові
      В ЄС стурбовані глобальними наслідками агресії Путіна на Азові / Фото з відкритих джерел

      Однією із загроз для світової безпеки є ревізіоністська політика Росі". Агресивні дії РФ на сході України та в Азовському морі, а також її вплив у кіберпросторі є глобальною загрозою для всіх.

      Про це говорили глава МЗС Польщі Яцек Чапутович та глава МЗС Фінляднії Тімо Сойні, пише "Польське радіо".

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      "Росія, особливо останні її дії в басейні Азовського моря, це все показує, що не тільки для Польщі, але й для інших держав і міжнародних організацій, зокрема, ЄС, НАТО, ОБСЄ, Росія становить виклик", – наголосив він.

      Зі свого боку, міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні наголосив, що ситуація на сході України та російська агресія на українські військові кораблі у Керченській протоці значно послабили безпеку у Європі, зокрема, в басейні Балтійського моря.

      Немає безпосередньої загрози з боку Росії для, скажімо, Фінляндії. Але хитання човном, гібридна загроза, впливи у кіберпросторі, непевність і тиск це все створило ситуацію, котра становить загрозу для нас всіх, 
      – додав Сойні.

      Міністр закордонних справ Фінляндії наголосив, що необхідно продовжувати політику санкцій проти Росії.

      Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися. У Кремлі з резолюцією не згодні – кажуть, жалкують про ухвалення цього документу.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Новини Польщі Фінляндія Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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