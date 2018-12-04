"Загроза миру": у Держдумі РФ звернулися до Європи із зухвалим закликом через ескалацію на Азові

У Росії не втомлюються робити абсурдні заяви через власну агресію у бік України в Азовському морі. Тепер до цього приєдналась і Держдума РФ –російські депутати закликали "миролюбні сили" Європи "засудити" Україну.

Про це повідомляє УНІАН.

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Відповідне рішення одностайно підтримали 426 російських депутатів.

24 канал писав, що серед адресатів такого звернення – законодавчі органи європейських держав і Групи двадцяти, Міжпарламентська асамблея СНД, Парламентська асамблея Організації договору про колективну безпеку, Європарламент, Парламентська асамблея ОБСЄ, Парламентська Чорноморського економічного співробітництва", – зауважив представник Думи.

Російські депутати знову стверджують, що ескалація в Азовському морі спрямована нібито на «загострення міжнародної обстановки в Чорноморському регіоні та Європі в цілому». Відтак у РФ закликають «миролюбні політичні сили» запобігти «загрозі миру».

Українським військовим було добре відомо порядок проходження Керченської протоки, який використовувався ними раніше (у вересні 2018 року) із залученням послуг російського лоцмана. Заявка на прохід у Керч-Єнікальському каналі, де в інтересах безпеки мореплавання діє дозвільний порядок проходу, цього разу українською стороною не подавалася,

– заявляють у Держдумі.

Також автори заяви переконані, що українські військові ігнорували "попередження і законні вимоги" російських прикордонників, "направляли зброю в їхній бік, небезпечно маневрували, створювали загрозу для безпечного руху цивільних суден в акваторії".

Однак депутати не пояснюють, чому російські військові атакували українські кораблі в нейтральних зонах, в тому числі з використанням авіації.

До слова, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО зміцнюють безпеку в якості прямої відповіді на агресивні дії Росії проти України в Криму та на Донбасі. Таке посилення колективної оборони є найбільшим із часів "холодної війни".

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.