Загроза на Азовському морі: як Україна може відповісти на агресивні дії Росії

В останні три місяці активність Російської Федерації в Азовському морі значно зросла. Росіяни все частіше не дозволяють торговельним суднам, що прямують в українські порти і виходять з них, безперешкодно проходити через Керченську протоку. Українська сторона повідомляє, що такого роду інциденти відбуваються кожного дня.

Дії Росії – це не просто прагнення завдати українцям збитків, а спроба довести українські порти до банкрутства. Блокування Києву доступу до його портів можна трактувати як намір повністю відрізати Україну від Азовського моря, тобто перетворити його у внутрішнє море РФ, пише у статті для Defence 24 Міхал Марек.

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Аналітик вказує, що дії Кремля не обмежуються політико-економічною сферою. За три місяці російська влада здійснила низку кроків, спрямованих на нарощування своєї військової присутності в регіоні. Так, у період з травня по липень в Азовському морі з'явилося 18 військових кораблів, які раніше несли службу, зокрема, в Каспійському морі. В азовських портах перебувають зараз як мінімум 40 кораблів, що належать прикордонній службі та ВМФ Росії. Серед цих суден – і кораблі "Буян-М", включені до складу Чорноморського флоту, які можуть стати важливим фактором, що впливає на ситуацію в Азовському морі.

Окрім того, серйозною загрозою українці вважають російські десантні кораблі, що базуються в безпосередній близькості від Бердянська і Маріуполя. Українська сторона припускає, що в портах Таганрога, Єйська та Приморсько-Ахтарська зосереджено відносно сильне десантне угруповання. У неї, ймовірно, входять десантні катери проекту 11770 ("Серна"), які здатні взяти на борт 92 людини, один танк або два бронетранспортери, а також десантні катери проекту 21820 ("Дюгонь"), на які можна завантажити 90 осіб, два танки або чотири бронетранспортери, йдеться у публікації.

Ситуація для України вкрай несприятлива, оскільки в Азовському морі в неї немає структур ВМФ. Зараз проти росіян можуть виступити тільки кораблі 23-го Маріупольського загону морської охорони, що підпорядковується прикордонній службі. У його склад входить 18 одиниць морської техніки. Це, зокрема, оснащені кулеметами сторожові катери "Гриф" і сторожовий корабель проекту 205П "Тарантул" з артилерійськими установками АК-230. Крім того, загін володіє сторожовими катерами "Калкан" (проект 50030), "Галія", УМЗ-600 і одним цивільним судном, конфіскованим у турецьких браконьєрів (всі вони оснащені кулеметами),

– вказує політолог.

Таким чином, наразі українські силові структури, які функціонують в районі Азовського моря, не здатні ефективно захищати українське узбережжя та охороняти торговельні шляхи, констатує Марек. Користуючись диспропорцією сил і невигідним для Києва правовим статусом його акваторії (Азовське море вважається "внутрішнім морем України та Росії", і за чинним договором російським силам дозволено наближатися до українських берегів на відстань у 12 морських миль), Кремль міг би провести декілька успішних провокацій або використовувати цей регіон для досягнення своїх військово-політичних цілей. Українська сторона, однак, у міру можливостей намагається відповідати на агресивні дії Москви, продовжує експерт.

Одним із прикладів демонстрації готовності українців захищати своє узбережжі стало виділення трьох ділянок між Бердянськом і Широкиним, на яких із 1 червня до 1 вересня будуть проходити навчання сил морської охорони, артилерійських і ракетних військ. Україна вирішила також модернізувати корабель морської охорони "Донбас". У найближчі місяці Київ, судячи з усього, постарається нейтралізувати або обмежити перевагу росіян в Азовському морі, збільшуючи потенціал своїх повітряних і ракетних сил, а також займаючись їхньою модернізацією.

Ситуація також покращиться, якщо Генштаб і командування ВМФ зможуть виконати доручення Президента Петра Порошенка, який 17 липня закликав "зупинити російські провокації під час проходження Керченської затоки". В рамках виконання наказу можна, наприклад, виділити кораблі берегової охорони для супроводу торгових суден, щоб знизити ризик їх затримання силами ФСБ, пропонує Марек.

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Я так розумію, що з'являться конвої, які будуть супроводжувати цивільні кораблі з пункту А в пункт Б і перешкоджати співробітникам ФСБ проводити перевірки. Зараз це єдиний варіант вирішення проблеми, інші методи в ситуації, коли норми міжнародного права не працюють, не допоможуть,

– заявив співробітник українського Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, якого цитує автор статті.

"Сказати, чи вдасться найближчим часом втілити план у життя, складно. У свою чергу, в довгостроковій перспективі українці можуть зменшити диспропорцію сил, розмістивши в прибережній зоні платформи з новітніми українськими ракетами "Нептун". Можна також очікувати, що Київ спробує розмістити в портах Азовського моря катери класу "Айленд", які повинні передати українцям Сполучені Штати, або артилерійських катерів проекту 58155 ("Гюрза-М")", – припускає польський аналітик.

Нагадаємо, за три останні місяці Росія затримала вже понад 150 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Президент України Петро Порошенко зі свого боку заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує свою військову присутність і завдяки його зухвалим діям погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.



Тим часом міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що Україна проводить перемовини з європейськими та американськими партнерами щодо введення санкцій проти чорноморських портів Росії через блокаду Азовського моря.