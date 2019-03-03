Загроза повноцінного вторгнення РФ, новий прохід через Керченську протоку – топ-5 відео тижня

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

"Північний потік-2": Україна має підготуватись до серйозних втрат

Пропагандисти Кремля відкрито погрожують Україні крахом, щойно російське блакитне паливо потече в Європу в обхід новим російським газогоном "Північний потік-2". В своїх водах росіяни вже проклали 500 з 1200 кілометрів газогону. Завершити планують до кінця 2019 року.

В "Нафтогазі" вважають, що "Північний потік-2" відкриває Москві шлях до військового вторгнення. Коли українська труба стане Кремлю непотрібна, він може розпочати повномасштабну військову операцію проти нашої держави.

Відео: які загрози для України несе "Північний потік-2"

Україна готує новий прохід через Керченську протоку

Україна разом з міжнародними партнерами готує черговий прохід через Керченську протоку. Пояснюють, ми повинні нагадувати Росії, що Азовські води наші. Глава українського МЗС Павло Клімкін вже веде перемовини з Францією та Німеччиною з проханням підтримати операцію. Можливо, долучать і Велику Британію.

Відео: як відреагували на рішення про черговий прохід через Керченську протоку РФ та США

Об'єднання довкола Гриценка на виборах

На об'єднання довкола одного кандидата в президенти Анатолія Гриценка чекало багато українців. Тому, коли аж декілька кандидатів відмовляються висуватись на користь одного – це подія неординарна. Журналісти 24 каналу з'ясували, хто вже підтримав Гриценка і на кого ще очікують.

Відео: які партії підтримали Гриценка

Чим замінити поліетиленові пакети

В Україні активісти намагаються обмежити використання пластику. Для цього навіть розробили спеціальний законопроект. Однак, доки депутати думають, ухвалювати його чи ні, екологи закликають – змінювати звички і не брати пакетики у магазині. Поліетилен можна замінити багаторазовими торбинками, які легко носити із собою. Деякі продукти у невеликій кількості взагалі не потребують пакетиків, чек можна кріпити відразу на них.

Відео: як поліетилен псує екологію, як сортувати сміття

Скільки тварин щороку вбивають заради хутра в Україні

За офіційними даними в Україні діє 37 хутряних ферм. Щороку, аби потішити когось хутряним одягом, вбивають більше 630 тисяч тварин. Зоозахисники закликають українців не купувати одяг з хутра, а Верховну раду – заборонити подібні ферми. Кажуть, їх намагаються створювати під вивіскою співпраці з Євросоюзом. У багатьох країнах Європи такі ферми вже не діють. Україну ж хутряні промисловці розглядають, як можливе місце для розвитку свого бізнесу.

Відео: чому виробництво хутра – це погано, детальне пояснення