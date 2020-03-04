Загроза світової кризи та коронавірус: у "Слузі народу" пояснили поспіх зі звільненням Гончарука

У фракції "Слуга народу" пояснили, чому прийняли рішення швидко змінити прем’єр-міністра та переформатувати уряд. Це потрібно, бо існує загроза поширення світової економічної кризи та китайського коронавірусу.

Так кадрові зміни в уряді прокоментувала депутатка з фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, пише "Громадське".

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У нас немає часу, в нас є дійсно загроза кризи економічної світової, а також загроза коронавірусу. Затягувати час неможливо,

– зазначила Верещук.

Депутатка також додала, що парламентарі були задоволені розмовою з майбутнім прем’єром Денисом Шмигалем.

"Прем’єр має повноту довіри від фракції, фракція в більшості проголосувала за те, щоб він був", – заявила "слуга народу".

Які зміни ще заплановані

Депутатка зауважила, що 4 березня призначать тих членів уряду, в яких точно упевнені.

За її словами, частина міністерських крісел залишаться порожніми. А саме: міністрів освіти, агропромислового комплексу та культури. Поки також не призначать першого віцепрем’єра та віцепрем’єра з економічного блоку.

Міністра закордонних справ Вадима Пристайка хочуть призначити віцепрем’єром з питань євроінтеграції. Натомість Дмитро Кулеба може зайняти його місце, ставши міністром закордонних справ.

Згодом планують розділити на два відомства Міністерство енергетики та захисту довкілля.

Важливо! Верховна Рада вже підтримала відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. За відповідне рішення проголосували 353 народних обранців.

Відставка Гончарука: що про це відомо

28 лютого українські ЗМІ повідомили, що прем'єр–міністр Олексій Гончарук нібито повторно написав заяву про відставку. Мовляв, його роздратували постійні повідомлення про пошуки заміни для нього. Сам Гончарук неодноразово наголошував, що ніяких заяв не писав і з президентом про це не говорив.

3 березня після засідання фракції "Слуги народу", з'явилася інформація, що прем'єр Гончарук таки написав заяву про відставку. Документ надійшов до Верховної Ради на наступний день.

Однак це вже не перший випадок, коли Гончарук міг піти у відставку. 15 січня у мережі поширили запис розмови нібито Олексія Гончарука з керівництвом НБУ та очільницею Мінфіну. Фігуранти виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні.

Зауважимо, що разом з Гончаруком у відставку підуть всі міністри. Водночас у новому уряді Шмигаля залишаться на своїх посадах:

віцепрем'єр–міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ;

; міністр юстиції Денис Малюська ;

; міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ;

; а віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба буде тепер міністром закордонних справ.

Хто та які посади займе в оновленому уряді

міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну ;

; очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба ;

; міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського ;

; МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець ;

; на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана ;

; міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачкова ;

; міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова ;

; міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський ;

; Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;

планують призначити міністром агропромислового комплексу; міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчинова ;

; МЗС замість Вадима Пристайка очолить Дмитро Кулеба.

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