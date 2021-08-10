Поліція відкрили 3 справи через смерть дитини в аквапарку в Дніпрі
Джерело:Нацполіція Дніпропетровщини
Поліція відкрила три кримінальні провадження через загибель 9-річного хлопчика в аквапарку в Дніпрі. У ЗМІ повідомляють, що це трапилось у Happy Day. Дитина відпочивала разом із мамою та хрещеним.
Хлопчик потонув 8 серпня. За попередньою інформацією, школяреві стало погано. Батьки у той час поруч не були.
До теми Недогледіли: в аквапарку Дніпра потонула 9-річна дитина, – ЗМІ
Три статті
У поліції зазначають, що хлопчика у воді помітив рятувальник. Він разом з медиками почав надавати допомогу. Однак, як відомо раніше, їм не вдалося врятувати дитину.
Поліцейські оголосили підозру працівникам аквапарку і матері хлопчика. Через його загибель правоохоронці відкрили три кримінальні провадження:
- за умисне вбивство малолітньої дитини з приміткою "нещасний випадок";
- за службову недбалість;
- за невиконання своїх обов'язків з догляду за дитиною.
Якщо суд визнає провину працівників, то їм може загрожувати позбавлення волі на термін від 2 до 5 років. Також вони не зможуть обіймати певні посади до 3 років.
Матір хлопчика можуть ув'язнити терміном від 2 до 5 років, якщо її провину доведуть. Наразі триває слідство.
Крім того, винуватцям злочину може загрожувати приблизно 10 – 15 років в'язниці.
Що відомо про загибель хлопчика
- 9-річному школяреві стало погано, коли він перебував у воді.
- Він почав тонути раптово. Батьків у той час поруч не було.
- Очевидці кажуть, що мати з хресним випивали на барі.
- Мати повернулась у нетверезому стані і кричала, що більше сюди не прийде.
- Аквапарк Happy Day, де трапився нещасний випадок, закрився одразу після інциденту.
- Хлопчик проживав у Новомосковському районі Дніпра.
- Триває судово-медична експертиза та слідчі дії.