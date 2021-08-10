Поліція відкрили 3 справи через смерть дитини в аквапарку в Дніпрі

Поліція відкрила три кримінальні провадження через загибель 9-річного хлопчика в аквапарку в Дніпрі. У ЗМІ повідомляють, що це трапилось у Happy Day. Дитина відпочивала разом із мамою та хрещеним.

Хлопчик потонув 8 серпня. За попередньою інформацією, школяреві стало погано. Батьки у той час поруч не були.

До теми Недогледіли: в аквапарку Дніпра потонула 9-річна дитина, – ЗМІ

Три статті

У поліції зазначають, що хлопчика у воді помітив рятувальник. Він разом з медиками почав надавати допомогу. Однак, як відомо раніше, їм не вдалося врятувати дитину.

Поліцейські оголосили підозру працівникам аквапарку і матері хлопчика. Через його загибель правоохоронці відкрили три кримінальні провадження:

за умисне вбивство малолітньої дитини з приміткою "нещасний випадок";

за службову недбалість;

за невиконання своїх обов'язків з догляду за дитиною.

Якщо суд визнає провину працівників, то їм може загрожувати позбавлення волі на термін від 2 до 5 років. Також вони не зможуть обіймати певні посади до 3 років.

Матір хлопчика можуть ув'язнити терміном від 2 до 5 років, якщо її провину доведуть. Наразі триває слідство.

Крім того, винуватцям злочину може загрожувати приблизно 10 – 15 років в'язниці.

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