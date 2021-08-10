Вбивство сталось наприкінці квітня 2021 року. Охоронцю нанесли близько 40 ножових поранень.

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Злочин ретельно планували

Затримані були працівниками підприємства, яке охороняв 45-річний чоловік. Тому, за інформацією правоохоронців, до злочину ретельно готувались. Зокрема, знали, де розташований сейф та камери спостереження.

Зловмисники хотіли заволодіти грошима та паладієвими струнами.

У затриманих знайшли вкрадені гроші

Поліція 5 серпня провела обшуки у помешканнях затриманих. Вилучили речові докази, серед яких частина вкрадених грошей. Згодом знайшли й іншу частину коштів – 93,6 тисячі доларів.

Тепер затримані перебувають в слідчому ізоляторі. Досудове розслідування триває. Дивіться відео, як затримували підозрюваних: На Хмельниччині засудили ексголову РДА

У Хмельницькій області засудили колишнього голову райдержадміністрації. Йому дали 9 років позбавлення волі. Все тому, що ексчиновник вимагав та отримав 17 200 доларів хабаря. Гроші політик просив з березня по серпень 2018 року.

За це чиновник обіцяв виготовити та затвердити технічну документацію із землеустрою.