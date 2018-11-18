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      Загрози від "Північного потоку-2": прем’єр Польщі, припустив, що Путін піде Київ

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      Матеуш Моравецький
      Матеуш Моравецький / Tapatalk.com

      Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький застеріг, що після завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" ніщо не зупинить Росію від подальшої агресії в Україні.

      Про повідомляє РАР.

      "Я знаю позицію німецького уряду, що це – бізнес-проект. Однак, на схід від Одри ніхто в це не вірить", – заявив глава польського уряду.

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      На думку Моравецького, якщо після будівництва "Північного потоку-2" виявиться, що українська газотранспортна система не потрібна, то "що зупинить Володимира Путіна піти на Київ?".

      "Ви будете здивовані тим, кого я зараз процитую, але Ленін одного разу сказав, що капіталісти такі жадібні, що "продадуть нам мотузку, на якій ми їх повісимо", – додав польський прем’єр.

      Він пояснив, що європейці платять росіянам за газ, а ті вкладуть ці гроші у свою армію і Європі доведеться просити про захист у США.

      Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію "Північного потоку-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      як розгораються події довкола будівництва "Пінічного потоку-2": хроніка
      Теги: Новини України Новини політики Північний потік-2 Новини Польщі Європа Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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