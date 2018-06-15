"Загубись": Wizz Air заінтригував мандрівників загадковою акцією

Популярний угорський лоукостер Wizz Air проводить акцію, в рамках якої авіакомпанія пропонує туристам ризикнути і відправитись у невідомому напрямку.

Як зазначають у Wizz Air, переможці акції до останнього не знатимуть, куди виграли безкоштовну подорож.

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За її умовами, лоукостер відправить один літак туристів із Відня у невідомому напрямку.

Організатори обіцяють повідомили місце прибуття лише в день вильоту.

Щоб взяти участь в акції достатньо повнолітнім, мати дійсний закордонний паспорт та зареєструватись на офіційному сайті перевізника.

В Instagram треба опублікувати фото з власної подорожі, додати #GETLOSTWITHWIZZ і згадати Wizz Air.

Серед усіх учасників 29 червня будуть визначені 180 переможців, кожен з яких зможе взяти в мандрівку ще одного друга.

Wizz Air обіцяє оплатити квиток в обидва боки з Відня і назад, а також страхування і проживання в готелі для переможців акції.