"Загубись": Wizz Air заінтригував мандрівників загадковою акцією
Популярний угорський лоукостер Wizz Air проводить акцію, в рамках якої авіакомпанія пропонує туристам ризикнути і відправитись у невідомому напрямку.
Як зазначають у Wizz Air, переможці акції до останнього не знатимуть, куди виграли безкоштовну подорож.
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За її умовами, лоукостер відправить один літак туристів із Відня у невідомому напрямку.
Організатори обіцяють повідомили місце прибуття лише в день вильоту.
Щоб взяти участь в акції достатньо повнолітнім, мати дійсний закордонний паспорт та зареєструватись на офіційному сайті перевізника.
В Instagram треба опублікувати фото з власної подорожі, додати #GETLOSTWITHWIZZ і згадати Wizz Air.
Серед усіх учасників 29 червня будуть визначені 180 переможців, кожен з яких зможе взяти в мандрівку ще одного друга.
Wizz Air обіцяє оплатити квиток в обидва боки з Відня і назад, а також страхування і проживання в готелі для переможців акції.
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