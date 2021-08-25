Загубився в натовпі на День Незалежності: в Одесі розшукували маленького хлопчика

В Одесі хлопчик загубився під час святкування Дня Незалежності. Правоохоронці одразу почали розшукувати дитину в натовпі.

Зниклого виявили неподалік від пам'ятника Дюку де Рішельє. Для пошуку знадобилося лише кілька хвилин.

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Знайти самі не могли

До поліцейських звернулися батьки хлопчика. Вони повідомили, що втратили його з поля зору, коли виходили з Грецького парку.

Оскільки було багато людей, знайти дитину самотужки не вдавалося. Після закінчення пошуку, дитину передали батькам. На фото видно, що дитині, яка зникла, приблизно 6 – 8 років.



Поліцейський із хлопчиком, який загубився в натовпі / Фото Нацполіції

Що робити, якщо таке сталося

У повідомленні про цей випадок поліцейські вкотре закликали пильнувати дітей на масових заходах. Зокрема, маленьких просять міцно тримати за руку, оскільки в місцях скупчення людей можна легко загубитися.

Якщо дитина все ж загубилася, не потрібно самому намагатися розшукати. Це може лише забрати дорогоцінний у таких ситуаціях час. Якщо одразу звернутися по допомогу до правоохоронців, значно більший шанс знайти зниклих неподалік і неушкодженими.



Натовп біля грецького парку в Одесі / Фото Нацполіції