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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Захарчена вбили у Донецьку: окупанти повідомляють ще про пораненого "міністра"

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Захарченка вбили в центрі Донецька, поранений – "міністр" фінансів "ДНР" Тімофєєв
Захарченка вбили в центрі Донецька, поранений – "міністр" фінансів "ДНР" Тімофєєв / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

Ввечері 31 серпня в центрі окупованого Донецька пролунав вибух. Сепаратистські ЗМІ повідомляють, що внаслідок цього вибуху загинув ватажок так званої "ДНР" Олександр Захарченко.

Вибух пролунав у ресторані "Сепар", яке розташоване у центрі Донецька.

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Російські та місцеві сепаратистські ЗМІ повідомляють, що внаслідок вибуху був убитий Олександр Захарченко – ватажок бойовиків так званої "ДНР".

Пропагандистські медіа також пишуть, що був поранений так званий "міністр" самопроголошеної "ДНР" Олександр Тімофєєв.

З пораненням госпіталізований глава Мінфіну Олександр Тимофєєв,
– пише "Интерфакс" з посиланням на джерела в лавах окупаційної адміністрації в Донецьку.

За даними місцевих ЗМІ, окрім нього, були поранені ще двоє людей.

Теги: Вбивство Захарченка Новини Донецька Новини України Жертви
Джерело: 24 Канал
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