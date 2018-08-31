Захарчена вбили у Донецьку: окупанти повідомляють ще про пораненого "міністра"
Ввечері 31 серпня в центрі окупованого Донецька пролунав вибух. Сепаратистські ЗМІ повідомляють, що внаслідок цього вибуху загинув ватажок так званої "ДНР" Олександр Захарченко.
Вибух пролунав у ресторані "Сепар", яке розташоване у центрі Донецька.
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Російські та місцеві сепаратистські ЗМІ повідомляють, що внаслідок вибуху був убитий Олександр Захарченко – ватажок бойовиків так званої "ДНР".
Пропагандистські медіа також пишуть, що був поранений так званий "міністр" самопроголошеної "ДНР" Олександр Тімофєєв.
З пораненням госпіталізований глава Мінфіну Олександр Тимофєєв,
– пише "Интерфакс" з посиланням на джерела в лавах окупаційної адміністрації в Донецьку.
За даними місцевих ЗМІ, окрім нього, були поранені ще двоє людей.