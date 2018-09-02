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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Захарченка ліквідували: що ж тепер буде з Донбасом

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Яким буде Донбас після смерті Захарченка: експерт оприлюднив варіанти
Яким буде Донбас після смерті Захарченка: експерт оприлюднив варіанти / "Радіо Свобода"

Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський окреслив кілька варіантів розвитку подій на Донбасі після загибелі ватажка бойовиків Олександра Захарченка.

Про це пише Ліга.net.

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Так, на його думку, ліквідація Захарченка є якраз таким випадком, коли наслідки – набагато важливіші за саму подію, і з таких убивств часто починаються нові війни.

«Важливішим, ніж сам факт загибелі Захарченко, наприклад, є питання про те, чи стане знову після його зникнення "господарем" Донбасу український мільярдер Ринат Ахметов? Адже саме на нього раніше працював новий "голова Радміну "ДНР" Дмитро Трапєзников. Якщо раптом знову Ахметов, то чи станеться це в рамках передачі "ДНР" і "ЛНР" під контроль України. Адже ходили чутки, що Кремль такий варіант розглядає, і щось подібне міг обговорювати нещодавно з Ангелою Меркель Володимир Путін», – підкреслює експерт.

Щоправда, за його словами, є можливим і прямо зворотний варіант.

«Спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що це загрожує так званим "мінським угодами", на підставі яких, ніби як, повинен йти процес мирного врегулювання в регіоні. Всі розуміють, що зараз угоди не працюють. Але чи означає заява Володіна, що Росія не проти розморожування повноцінного військового конфлікту? Зі свого боку, Володимир Путін, він, що мав на увазі, коли сказав, що "Росія завжди буде разом з вами"? Завжди буде поруч з Донбасом, тому що це географічно правильно? Або це означає, що Кремль продовжить зміцнювати маріонеткові "республіки"? А, може бути, Путін лякає Захід тим, що Кремль зважився приєднати Донбас?» – зауважив Преображенський.

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У зв’язку з вищевикладеним політолог робить висновок, що будь-яка відповідь на ці питання буде мати набагато більше політичне, соціальне та історичне значення, ніж підсумки розслідування вбивства.

Нагадаємо, увечері 31 серпня стало відомо, що внаслідок вибуху у центрі окупованого Донецька було вбито одного із ватажків проросійських бойовиків Олександра Захарченка. Згодом у силових структурах окупаційної адміністрації Донецька поспішно заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють в організації вибуху. Крім того, майже одразу після вибуху з’явилась реакція МЗС Росії на резонансне вбивство ватажка донецьких окупантів.

 

 

Теги: Новини України Вбивство Захарченка Новини політики Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін Рінат Ахметов
Джерело: 24 Канал
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