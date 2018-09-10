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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Захарченка усунув помічник Путіна Сурков, – експерт

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Плотницького і Захарченка усунули за однією схемою
Плотницького і Захарченка усунули за однією схемою / Antikor.com.ua

Ліквідація керівника окупаційної влади в Донецьку Олександра Захарченка – це операція помічника Путіна Владислава Суркова. За схожим планом усунули раніше Ігоря Плотницького. Мета – показати, що Україна ніби не договороспроможна.

Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Ліквідація Захарченка була використана, як важіль дипломатичного впливу на Україну з метою примусити нас виконати мінські угоди. Одразу прозвучали заяви Путіна, Лаврова та інших російських можновладців про те, що немає про що домовлятися з Україною. Нормандський формат не працює,
– зауважує Снєгирьов.

На думку експерта, це все політичні заяви, аби показати, що Україна начебто порушує одне з основних негласних положень "Мінська-2" – не проведення диверсійних актів на території супротивника проти так званого керівництва. А тут ніби українська ДРГ ліквідувала одного з підписантів мінських домовленостей.

Водночас, як наголошує фахівець, схеми усунення від влади Плотницького і Захарченка майже ідентичні. Спочатку так званих міністрів вугільної промисловості звинувачують у корупційних оборудках. В "ДНР" – це такий собі Голенко, який разом з "колегою" з окупованої Луганщини прокручував поставки вугілля повз офіційне підприємство в "ДНР" "Вугільний дім". Насправді – це був удар по Захарченку.

Плотницького і Захарченка усунули після їхніх зустрічей із Сурковим. Хоча Плотницького вивезли тихо, а Захарченка ліквідували. Заколот не вдався, і його позиції були міцнішими, ніж у Плотницького. Хоча теж питання. Труна була закритою. Але основний замовник вбивства Захарченка – Росія,
– наголосив Дмитро Снєгирьов.

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Нагадаємо 31 серпня стало відомо, що внаслідок вибуху у центрі окупованого Донецька було вбито одного із ватажків проросійських бойовиків Олександра Захарченка.

 

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Вбивство Захарченка Володимир Путін Мінські домовленості
Джерело: 24 канал
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