Захарченко хоче встановити монополію в "ЛДНР", – експерт про новий конфлікт "республік"

Після "відставки" Плотницького боротьба в "ЛНР" за фінансові потоки тепер уже між нинішнім лідером бойовиків Пасічником і "міністром внутрішніх справ" Корнетом не припинилася. Більше того, Пасічник намагається витіснити з Луганська так званих "донецьких".

Про це сайту "24" розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Так званий міністр внутрішніх справ Корнет фактично є людиною Захарченка. Пасічник намагається віджати в Корнета вугільну промисловість – законні шахти і копанки. Корнет розгорнув боротьбу проти Пасічника через незаконне виробництво тютюнової і лікеро-горілчаної продукції, тому що ватажок "ЛНР" хоче увійти на територію, контрольовану Захарченком,

– говорить Снєгирьов.

Як підкреслює експерт, Захарченко хотів встановити в "ЛДНР" свою монополію на мобільний зв'язок, що, зрозуміло, не сприймають у Луганську. Між "республіками" йде торгова війна, пов'язана з поставками лікеро-горілчаних виробів, встановлені митні збори на лініях розмежування.

"Стара донецька команда в Луганську в особі Корнета намагається вплинути і на обіг вугілля в "ЛНР". З цієї причини і виник конфлікт між двома псевдореспубліками. Корнет контролює постачання на Зуєвську ТЕС, через яку виникла сварка. А тепер все хоче контролювати нинішній ватажок "ЛНР" Пасічник", – зауважив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, як повідомив керівник групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук , взаємини між псевдореспубліками окупованого Донбасу вкотре загострилися. Через постачання вугілля на Зуєвську ТЕС. Як зауважив Тимчук, на складських приміщеннях ВАТ "Зуївська ТЕС" перебуває всього близько 4 тисяч тон вугілля (за необхідних до кінця опалювального сезону 30 тисяч тон), Ситуація склалася внаслідок наявності в "ЛНР" значного "боргу" перед "ДНР" за спожиту електроенергію.