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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Захарченко може бути живий, це все схоже на спланований сценарій, – правозахисник

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Бойовики заявляють, що знайшли винних у вбивстві свого ватажка. Мовляв, це четверо представників української диверсійної групи, котрих вони затримали ще вчора. Зізнання з них вибили – запевняє, посилаючись на власні джерела, представник омбудсмена України в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

Про це він розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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Увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сєпар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Раніше бойовики повідомляли, що саморобний вибуховий пристрій було замасковано під освітлювальне обладнання всередині ресторану та дистанційно приведено у дію. Похорони ватажка "ДНР" проходили в будівлі Донецького державного академічного театру опери та балету імені Солов'яненка.

"На сьогодні мені відомо, що троє з чотирьох точно чоловіки. Знаю, що затриманих по справі проходить набагато більше людей, ніж 14. Це місцеві мешканці, які жили на території так званої ОРДО. З наших джерел надійшла інформація, що на них чинили психічний та фізичний тиск. Всі ці дні в місця позбавлення волі не допускають ні родичі, ні адвокати, ніхто взагалі. Все на посиленому контролі, тобто інформація, практично, звідти не виходить", – розповів Лисянський.

За його словами, після того, як він вчора зробив деякі заяви, контроль посилили ще більше: додатково щось сказати чи дізнатися просто немає можливості.

Звісно, я кожну годину роботи відзвітовуюсь уповноваженій ВР України Людмилі Леонтіївні Денісовій. Вона в курсі усієї ситуації. В п’ятницю, коли ми дізналися, що людей починають затримувати, ми відразу включилися в роботу,
– додав представник омбудсмена.

Також він додав, що така робота, дійсно, впливає. Він нагадав, що вчора, 1 серпня, людей взагалі не пропускали з території так званої "ДНР". Проте саме після втручання омбудсмена, коли вона підключила дипломатів, усі важелі впливу на своєму рівні, вони почали приблизно з 14 пропускати людей.

"Сьогодні КПВВ працює в штатному режимі, але нам вже відомі випадки, коли чоловіків не випускають на територію, з території "ДНР". Не всіх, але затримують і відправляють в комендатуру. Без проблем проходять тільки жінки з дітьми та люди похилого віку. Всіх інших вони пропускають через додаткові заходи", – зазначив Лисянський.

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За його словами, вони промоніторили ситуацію. Лисянський отримав звіт інформаційно-аналітичної групи, яка працює безпосередньо на території подій. Відповідно до звіту, настрій місцевих жителів говорить про те, що вони вірять у смерть Захарченка. Проте, на думку представника омбудсмена, ймовірніше, "це вірять не вони, а вплив інформаційних джерел".

Я знаю одне, що в лікарню він був доставлений живий. І про те, що все це схоже на покроковий згуртований сценарій, тому що дуже швидко все відбулось. О 17 з чимось – вибух, в лікарні, потім вони констатували його смерть, після цього – термінове засідання правління так званого "ДНР", потім російське МЗС теж терміново дало заяву. Тобто все це схоже на добре спланований відіграний сценарій. Я притримуюсь своєї думки: я не побачив – тому я не впевнений,
– наголосив Павло Лисянський.

На питання, чи правда те, що мешканців "зганяли" на похорон, правозахисник відповів, що це "класика жанру".

"Люди там зараз всі дуже сильно налякані і бояться виходити на вулицю. Вони налякані цими арештами. І тому, дійсно, у них з організацією похорон Захарченка були проблеми, тому що з Кремля прийшло розпорядження про те, щоб там майже не весь Донецьк вийшов. Проте цього не сталося, і ми бачимо явне ставлення жителів міста та громадян України до цього "лідера". Людей мало, і людей, дійсно, виганяли. Велась робота з трудовими колективами, з директорами шахт тощо. Ситуація в місті дуже напружена і люди бояться. Тому, не дивлячись на те, що їх зганяли, вони не йшли", – підкреслив Лисянський.

Нагадаємо, окупаційна влада звинувачує у причетності до вбивства Захарченка 14 осіб, 4 із них – начебто визнали свою вину. Після загибелі, на його місце тимчасово призначили нового "главу республіки". Ним став екс-менеджер "Шахтаря" Дмитро Трапезніков.

Теги: Новини України Жертви Вбивство Захарченка Новини Києва Новини Донецька Україна – Росія Новини Росії
Джерело: 24 канал
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