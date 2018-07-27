Захарченко заборонив випускати за межі "ДНР" боржників за комуналку

Комунальні послуги у терористичній республіці складають подекуди трошки менше, аніж може заробити людина.

Наприклад, у Шахтарську взимку людям приходили платіжки із сумою у 3 тисячі рублів за опалення при середній зарплаті у 5-7 тисяч. Взагалі по всій окупованій території у холодну пору року не економлять на вугіллі, якого у "ДНР" профіцит. Заради великих рахунків ватажки терористів наказували комунальникам опалювати житлові будинки так, щоб люди із відкритими вікнами сиділи.

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Вода та електроенергія тягнули ще на півтори тисячі. То ж за умов сплати в окупаційну адміністрацію повної вартості послуг, люди залишаються взагалі без можливлсті купити собі навіть хліба.

Не дивно, що населення не платить, принаймні у повному обсязі, так? Втім, це тільки половина біди, вже три роки, як терористи проникають у будинки та квартири людей, що поїхали на вільну українську територію та не перераховують гроші за комунальні послуги через ідейні мотиви. Звісно, під це потрапляють не геть усі домівки, а лише елітні – розташовані у центрі великих міст чи ті, де зроблено крутий ремонт.

Зазвичай туди вдираються, складаючи протокол про те, що у квартирі нібито течуть труби, а комунальникам потрібно це виправити. Під "документами" ще й сусіди підписуються, мовляв, у нас навіть з протока капає, хоча насправді просто відмовити колаборнтам із автоматами ніхто не наважується. Через тиждень-другий у таких квартирах зазвичай вже живуть які-небудь російські офіцери.

Втім, наразі ситуація ще більш погіршилася. Чимало людей у "дирі", виживали за рахунок подвійних пенсій, отримуючи їх від України. Втім, високі ціни та величезна комуналка все ж не давали їм змоги оплачувати борги перед "республікою". Більшість з них через відсутність грошей платили частково, накопичуючи борги взимку та поступово зменшуючи їх у літній час. Але ж зараз отримати соцвиплати в Україні вони не можуть – вже кілька днів бойовики на блокпостах перевіряють людей на наявність боргів за комунальні послуги. Тих, хто винен "денеерії" хоча б копійку, розгортають. Як вийти з ситуації, мешканці окупованих територій поки що не знають, бо це ж замкнуте коло. Втім, є варіант: віддавати свої картки "Ощаду" тим, хто знімає та перевозить гроші, отримуючи за це відсоток від суми. Звісно, цим займаються "підприємці", яких кришують самі терористи.

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Після отримання коштів місцевим доведеться віднести їх окупантам, щоб оплатити комуналку та мати можливість виїхати, щоб далі отримувати пенсійні виплати (попри заборону перевірок переселенців все ж контролюють та, якщо людини немає на місці тимчасової реєстрації, виплати анулюють приблизно на півроку).

А потім, як то кажуть, зима близько. То ж наша розвідка ще багато разів розповість про "незадоволення місцевих жителів владою окупантів".