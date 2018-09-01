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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Захарченку могли помститися за пограбування та вбивства, – Антон Геращенко

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Вбили ватажка так званої "ДНР" Олександра Захарченка
Вбили ватажка так званої "ДНР" Олександра Захарченка / ukraina.ru

Свою версію вбивства Захарченка висунув і радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, ватажка так званої "ДНР" і його заступника хотіли вбити, щоб помститися.

Він припускає, що вибухівку заклали в кафе, яке належало соратникам ватажка "ДНР", а вибух був потужним – близько кілограма в тротиловому еквіваленті.

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Організувати його могли тільки люди з його оточення – місцеві бойовики або куратори-росіяни.

Перша версія – це розбірки між терористичними угруповання. Пан Захарченко та його перший заступник за позивним Ташкент грабували багато людей. Ми вважаємо, що хтось міг просто помститися їм за такі грабунки, ґвалтування і вбивства. Друге питання – російські спецслужби зачищають Донбас від тих людей, які їм не потрібні,
– сказав Геращенко.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. На його місце тимчасово призначили нового "главу республіки". Ним став екс-менеджер "Шахтаря" Дмитро Трапезніков.

хроніка подій
Теги: Новини України Новини політики Вбивство Захарченка Антон Геращенко
Джерело: 24 канал
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