Своє невдоволення непорушною єдністю Європи Москва висловила традиційно, поширюючи нісенітниці. Так, представниця російського МЗС Марія Захарова звинуватила Макрона, Стармера і Мерца у вживанні наркотиків під час візиту до Києва, передає 24 Канал.

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Чергова маячня від Кремля

Російська чиновниця у телеграмі опублікувала відео, на якому президент Франції, прем'єр-міністр Британії та канцлер Німеччини сидять у потягу, а їх знімають журналісти.

На цих кадрах, за словами Захарової, Макрон поспіхом прибирає підозрілий "білий пакетик", а Мерц тримає "скляний предмет". Посіпака Кремля натякає, що політики вживали наркотичні речовини і забули сховати "докази" до прибуття медіа.

Також вона, посилаючись на слова якогось західного посла, заявила, що "вживання наркотиків для ЄС – це нормальне явище, буцімто, багато глав західних держав це роблять".

Макрона і Мерца нібито "спіймали на гарячому": дивіться відео

Чиновниця російського МЗС звинувачує лідерів Європи у вживанні наркотиків / Фото Захарова

Нагадаємо, що в Укрзалізниці показали, як Макрон, Стармер і Мерц добиралися до столиці.