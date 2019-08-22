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      Захарова сконфузилась із заявою щодо слів Зеленського: в Україні її назвали "Машею з Уралмашу"

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      Марія Захарова
      Марія Захарова / Getty Images

      Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова вкотре відзначилася. Цього разу під її "гарячу руку" потрапив Президент України Володимир Зеленський, а саме його заява щодо повернення Росії до складу "Великої вісімки", в якій він згадав про українські Крим і Донбас.

      Зокрема, Захарова вважає, що українському гаранта "підсунули безглуздий набір букв". Також вона переконує, що є "готовою проконсультувати" Зеленського. Водночас представниці російського МЗС не сподобалося позиція українського президента, що що Кремль повинен довести світовій спільноті свою готовність "зайняти своє місце у порядку денному високої дипломатії". А серйозним сигналом для повернення Росії до "Великої вісімки" мають стати деокупація Криму, припинення бойових дій на Донбасі, а також звільнення політв'язнів і українських моряків.

      Про яку заяву українського президента мовиться? Зеленський: Росія повинна засвідчити свою готовність повернутися до G8

      На такі слова Захарової вже відреагували в Україні. Зокрема, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко наголосила, що "МЗС Росії нахамило Зеленському, і зробило це оперативно, не чекаючи навіть кількох годин.

      Їх " чекаємо від вас на сигнал" – це "чекаємо від вас на капітуляцію". Що тут можна сказати? 
      – підкреслила Геращенко.

      Крім того, коментуючи готовність Захарової проконсультувати українського президента, українська депутатка назвала Захарову "Машею з Уралмашу".

      "Нехай МЗС РФ дає поради Путіну, а не президенту України. Не треба повчати українського президента. Це може робити народ України та українська опозиція, а не Маши з Уралмаша.
      Й ми чекаємо від Путіна не сигналів, а дій – звільнення заручників, повернення Донбасу та Криму", – наголосила Геращенко.

      Такої ж думки щодо слів Захарової дотримується й обраний парламентар від "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв.

      Речниця російського МЗС Захарова взялася вчити Зеленського термінології. Хай свого шефа вчить і дипломатії, і термінології. Бо його "Дбл, блд" уже в цитати "великих" дипломатів увійшла. А зі своїми ми самі розберемося. Без буйних сусідів. Нехай щастить,
      – лаконічно зауважив він.

      Зверніть увагу! Повернення Росії до складу G8: що говорять світові лідери

      До слова, заява Захарової не обійшлася без конфузів. Зокрема, у її дописі помітили кілька граматичних і орфографічний помилок.

      "Мінські угоди підтримала резолюція Ради Безпеки. Соотвественно (орфографію та пунктуацію Захарової збережено) Україна зобов'язана їх виконати… Буду Вас по-братськи періодично консультувати, поки Ви не укомплектували МЗС України. А то навіть ніяково: ніби, знову ж по-братськи, хотіли нас потролить, а вийшло як завжди, хоча і по-братськи", – написала Захарова.

      Захарова, конфуз, Росія, помилки, заява, Зеленський
      Які помилки зробила Захарова у заяві щодо слів Зеленського 

      Це вже не вперше Захарова зазнає ганьби через свої заяви. До прикладу, торік вона використала цитату, яка нібито належить легендарній британській прем’єрці Маргарет Тетчер. Хоча насправді британка цих слів ніколи не казала, а їх було взято з книги Андрія Паршева "Чому Росія не Америка".

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Ірина Геращенко Володимир Ар’єв
      Джерело: 24 канал
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