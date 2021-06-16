Казковий захід сонця у Дніпрі викликав захват у мережі: фантастичні фото, відео

Жителі Дніпра увечері у вівторок, 15 червня, насолоджувалися фантастичним заходом сонця. Небо забарвилося у рожеві та золоті барви.
Люди у мережі діляться світлинами та відео казкового моменту. Жителі Дніпра жартують, що захід сонця – це нагорода за негоду, від якої місто потерпає упродовж останніх кількох днів.
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Вечірнє небо осяяло золоте жарево. Відзняті фото нагадують кадри з фантастичних фільмів про Марс.
Казковий захід сонця у Дніпрі / "Днепр Сейчас"
Захід сонця у Дніпрі: дивіться відео
Негода у Дніпрі: останні новини
- Упродовж червня 2021 року Дніпро потерпає від негоди.
- Зливи у місті тривають з 7 червня. Тоді внаслідок злив постраждали десятки будинків. Оселі рятували фахівці з ДСНС.
- Окрім того, упродовж останніх тижнів у Дніпрі зафіксували відразу 2 смерчі. Один з них помітили 8 червня, а другий – 9 червня.
- Вже 11 червня місто засипав град.
- Упродовж 15 червня у Дніпрі вулицю затопила рясна злива. На Бородинській вулиці потік води змив асфальт
- Станом на 16 червня на Дніпропетровщині знеструмлено 47 населених пунктів. Окрім того, на добу рятувальники оголосили штормове попередження. Рятувальники також попередили про небезпеку підняття рівня води у річках.