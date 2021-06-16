Казковий захід сонця у Дніпрі викликав захват у мережі: фантастичні фото, відео

16 червня 2021 , 09:34
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Джерело:

24 канал

Жителі Дніпра увечері у вівторок, 15 червня, насолоджувалися фантастичним заходом сонця. Небо забарвилося у рожеві та золоті барви.

Люди у мережі діляться світлинами та відео казкового моменту. Жителі Дніпра жартують, що захід сонця – це нагорода за негоду, від якої місто потерпає упродовж останніх кількох днів.

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Вечірнє небо осяяло золоте жарево. Відзняті фото нагадують кадри з фантастичних фільмів про Марс. 

Казковий захід сонця у Дніпрі / "Днепр Сейчас"

Захід сонця у Дніпрі: дивіться відео

Негода у Дніпрі: останні новини

  • Упродовж червня 2021 року Дніпро потерпає від негоди.
  • Зливи у місті тривають з 7 червня. Тоді внаслідок злив постраждали десятки будинків. Оселі рятували фахівці з ДСНС. 
  • Окрім того, упродовж останніх тижнів у Дніпрі зафіксували відразу 2 смерчі. Один з них помітили 8 червня, а другий – 9 червня
  • Вже 11 червня місто засипав град
  • Упродовж 15 червня у Дніпрі вулицю затопила рясна злива. На Бородинській вулиці потік води змив асфальт
  • Станом на 16 червня на Дніпропетровщині знеструмлено 47 населених пунктів. Окрім того, на добу рятувальники оголосили штормове попередження. Рятувальники також попередили про небезпеку підняття рівня води у річках.
Автор: Мар'яна Бекало