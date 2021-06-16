Казковий захід сонця у Дніпрі викликав захват у мережі: фантастичні фото, відео

Жителі Дніпра увечері у вівторок, 15 червня, насолоджувалися фантастичним заходом сонця. Небо забарвилося у рожеві та золоті барви.

Люди у мережі діляться світлинами та відео казкового моменту. Жителі Дніпра жартують, що захід сонця – це нагорода за негоду, від якої місто потерпає упродовж останніх кількох днів.

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Вечірнє небо осяяло золоте жарево. Відзняті фото нагадують кадри з фантастичних фільмів про Марс.

Казковий захід сонця у Дніпрі / "Днепр Сейчас"

Захід сонця у Дніпрі: дивіться відео

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