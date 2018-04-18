США не хочуть заганяти Путіна в кут, – експерт

США і далі запроваджуватимуть санкції проти Росії, зокрема, через Сирію. Трамп балансує. Росії вказують її місце, але не хочуть, щоб це носило катастрофічний характер.

Таку думку сайту "24" висловив директор центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерій Димов.

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На Заході, вважає Димов, прораховують ризики і оцінюють ефективність нових санкцій. Як зазначає експерт, до цього говорили, що Трамп не відповість на застосування хімічної зброї Асадом у Сирії. Але він наніс ракетні удари. Це не найрадикальніший метод, але й не слабкий. Крім того, ще досі Великобританія точно не визначилася щодо санкцій після отруєння російського екс-розвідника Скрипаля.

До того ж, за його словами, на введення санкцій впливає певною мірою і характер самого Трампа. Але російська політика є токсичною для Трампа. Тому він вимушений, можливо, всупереч власним інтересам, робити певні кроки щодо Росії. Починаючи від підписання законів про санкції – до надання Україні летальної зброї. Інакше його можуть запідозрити в тому, що диму без вогню не буває. А спецпрокурор Мюллер, який веде розслідування щодо втручання Росії у вибори президента США, може зробити належні висновки.

Трамп намагається балансувати. Особисто щодо Путіна він нічого різкого не говорив. Так само, як і Путін. Санкції запровадять. Зараз, швидше за все, триває робота. Головне – ніхто не хоче поразки Росії по всіх фронтах і втрати контролю над територіями, нашпігованими ядерною зброєю,

– наголошує Валерій Димов.

Політолог також зауважує: в Сирії США і союзники не стільки нанесли удар по хімічних об’єктах, скільки це був удар по праву вето Росії в Радбезі ООН, яке Кремль завжди використовує як знаряддя шовіністичної політики.

Не дивлячись на те, що Росія обіцяла збивати всі американські ракети, всі побачили, що король голий. Та США не хочуть заганяти Путіна в кут. Мавпа з ядерною зброєю небезпечна. Тому має місце політика балансування між відповідальністю і адекватною відповіддю, коли тебе провокують. Санкціями Путіна і Асада не прибереш і проблему Сирії не вирішити,

– переконаний Валерій Димов.

Експерт зазначає: ситуація в Сирії небезпечна. Якщо прибирати Асада, то Сирія все одно ніколи не повернеться до стану, який був до війни. Захід вказує Росії її місце, але не хоче, щоб це носило катастрофічний характер. Західні лідери намагаються цей процес контролювати.

Нагадаємо, 15 квітня постпред США при ООН Ніккі Гейлі заявила, що Сполучені Штати планують ввести нові санкції проти Росії, через підтримку сирійського режиму Башара Асада. Наступного дня, 16 квітня, президент Дональд Трамп відтермінував запровадження нового пакету санкцій щодо Росії, проте Вашингтон продовжує розглядати можливість їхнього введення. Як заявила речниця Державного департаменту США Хізер Нойєрт, США продовжують розглядати та опрацьовувати на міжвідомчому рівні нові санкції проти Російської Федерації, але поки не готові оголосити про них.



Раніше – 14 квітня – США, Великобританія та Франція завдали ракетного удару по цілях у Сирії після хімічної атаки у місті Дума, внаслідок якої загинуло щонайменше 70 цивільних. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення. Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що повторення ударів по Сирії силами західної коаліції "неминуче призведе до хаосу у міжнародних відносинах".