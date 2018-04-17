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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Захід активніше підтримуватиме Україну: експерт про загострення стосунків США і Росії

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Захід зрозумів, що на Росію треба активно тиснути
Захід зрозумів, що на Росію треба активно тиснути / 24 Канал

Конфлікт у Сирії і введення санкцій проти Росії безпосередньо не відобразяться на Україні. Частково це відповідає нашим інтересам.

Таку думку сайту "24" висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Читайте також: Окупанти різко збільшили кількість обстрілів на Донбасі: двоє українських військових поранено

Як зазначає політолог, Україна і так перебуває в системному конфлікті з РФ. І нинішнє жорстке зіткнення Заходу з Росією напряму не пов'язане з Україною. Але в умовах такого конфлікту в Заходу є більше підстав підтримувати Україну і більше тиснути на Росію.

Частина західних політиків, еліт стали втрачати інтерес до конфлікту з РФ. Але події останніх місяців показали: Заходу не можна розслаблятися і треба активно протистояти Росії. Інакше Росія витиратиме ноги,
– наголошує Володимир Фесенко.

За словами експерта, Кремль у нинішній ситуації даватиме відповідь і на адресу України. Але, підкреслює він, у порівнянні з тим, що було на Донбасі в 2014 році, все це не несе для нас величезних ризиків.

"Єдиний ризик в нинішньому загостренні стосунків Заходу із Росією – великий військовий конфлікт. Але миротворців на Донбасі до 2020 року не буде. Їх взагалі може не бути. І нинішнє загострення знижує таку ймовірність", – вважає Фесенко.

При цьому, на його думку, ситуація на Донбасі може різко загостритися восени – коли колаборанти проведуть на окупованих територіях так звані "місцеві вибори".

Нагадаємо, вночі проти 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ракетного удару по цілях у Сирії після хімічної атаки у місті Дума, внаслідок якої загинуло щонайменше 70 цивільних. Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що повторення ударів по Сирії силами західної коаліції "неминуче призведе до хаосу у міжнародних відносинах".

Раніше 6 квітня США запровадили персональні санкції проти 38 російських олігархів і компаній. США готує нові санкції проти Росії через підтримку сирійського президента Башара Асада. Великобританія також планує запровадити нові санкції проти російських олігархів.

Більш детально про конфлікт США і Росії в матеріалі: Сирійський апокаліпсис: чи готові США і Росія до прямого протистояння?

Теги: Новини політики Новини України Війна у Сирії Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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