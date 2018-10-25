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      Захід допоможе: чи введуть нові санкції проти Росії через блокаду в Азовському морі?

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      В Європарламенті заговорили про посилення санкцій через Азовське море
      В Європарламенті заговорили про посилення санкцій через Азовське море / Фото з відкритих джерел

      Санкції – єдина світова зброя, якою тиснуть на Росію. Але в нинішній ситуації в Євросоюзі нам би було добре втримати ті, які вже є. І чергове посилення санкцій через провокації Росії в Азовському морі малоймовірне.

      Про це 24 каналу розповів правник-міжнародник Геннадій Друзенко.

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      На його думку, також поки складно говорити про військову підтримку США. Тому що передані нещодавно Україні американські військові кораблі берегової охорони класу Island ("Айленд") рік простояли в місті Балтиморі у штаті Меріленд.

      Військові кораблі берегової охорони Island рік простояли в місті Балтиморі. Українські делегації туди постійно їздили, на камери перерізали стрічки і їхали. А кораблі там залишалися. Це сильно роздратувало американців, які прямо запитали, чи потрібна нам допомога. Якщо так буде і далі, то це може бути остання допомога нашому військовому флоту,
      – зауважує Друзенко.

      Водночас, правник також прокоментував ситуацію із затриманням Україною російського судна "Норд" і виставлення його на продаж за порушення міжнародного права. За словами Друзенка, згідно з міжнародним правом ми мали право затримати російське судно, яке зайшло без дозволу в окупований порт. Але росіяни, вочевидь, підуть на симетричний крок. Адже їм все одно, відповідатиме це чи ні принципам міжнародного права. Питання: чи готові ми захистити наші судна? Півтора мільйона доларів за продаж "Норду" бюджет України виграє. А скільки втратить український приватний власник, якого можуть затримати росіяни? Не хочеться, щоб наші підприємці-судновласники стали заручниками ситуації.

      Нагадаємо, 23 жовтня в Європарламенті відбулися дебати щодо ситуації в Азовському морі. Зокрема, депутат від Німеччини Ребекка Гармс заявила, що ЄС і НАТО варто скерувати бойові кораблі в район Азовського моря. Депутат пояснила, що таких заходів варто вжити для запобігання можливій ескалації в регіоні. Гармс також вважає, що ОБСЄ повинна розширити свій моніторинговий мандат на територію Азовського моря. Ще одна пропозиція Гармс – розглянути додаткові санкції. "Події в Азовському морі необхідно розглядати в контексті російської окупації Криму", – наголосила євродепутат.

      Як відомо, за останні місяці Росія затримала понад 200 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує військову присутність, через що погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.

      6 вересня, на засіданні РНБО було ухвалено рішення про невідкладні заходи із захисту національних інтересів України у південних регіонах, акваторії Чорного та Азовського морів і Керченській протоці.

      Раніше українські прикордонники затримали сейнер "Норд" у березні під російським прапором в частині українських вод Азовського моря. Судно було доправлено в порт Бердянська, а проти його екіпажу порушено низку справ. Херсонський міський суд передав арештоване українськими прикордонниками судно "Норд" Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Євросоюз Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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