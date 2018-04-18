Захід хоче відмежуватися від України, – журналіст про війну на Донбасі
Захід хоче відмежуватися від України. Там переконані, що Україна повинна сама вирішити внутрішні питання, навіть якщо це стосується подій на Донбасі.
Таку думку висловив журналіст Айдер Муждабаєв у прямому ефірі 24 Каналу.
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"Коли Медведчук говорить про те, що Росія – це не сторона конфлікту, він чітко йде дорогою, тобто деякі сепаратисти контролюють певну територію і вони симпатизують Росії. Це у вухах німця та француза звучить наче це Каталонія, тільки дика. У східних слов’ян у них там інше, нехай між собою сваряться та вирішують як хочуть", – прокоментував він.
За його словами, дії Медведчука шкідливі з точки зору суспільної думки Заходу.
"Їм (Заходу – 24) хочеться про це забути. І от людина, яка не знає бекграунду Медведчука, то вона думає, що офіційний представник України у переговорній групі говорить, що Росія не є стороною конфлікту. Тут лише два варіанти – якщо людина має інформацію, у неї мозок починає ділитися навпіл, а якщо це якийсь місцевий, то він говорить, що у східних слов’ян з росіянами якісь питання, то нехай вони самі розбираються", – переконаний журналіст.
Нагадаємо, що представник України у тристоронній контактній групі з урегулювання на Донбасі Віктор Медведчук заявив, що не вважає Росію агресором.