Захід не боїться Росії, – член ради НАТО
Росії не вдалося залякати ані країни-члени НАТО, ані Євросоюз, ані інші західні держави і це розуміє навіть президент Володимир Путін.
Таку думку висловив екс-міністр оборони Польщі, чинний учасник Північноатлантичної ради НАТО Януш Онишкевич, повідомляє "Укрінформ".
Він наголосив, що Захід не послабить свої позиції через погрози Кремля, бо "не може дозволити собі колишні помилки".
Проблема в наших відносинах з Росією така, що, по-перше, взагалі немає ніякої довіри з нашого боку. Росія просто показала, що не вважає міжнародне право обов'язковим до виконання, показала, що превентивна війна – це можливо, це серед інструментів російської політики,
– зазначив Онишкевич.
За його словами, прикладом превентивної війни стали події в Грузії та Україні. Зокрема, він зазначив, що у 2008 році всі дивилися на те, що відбувається в Південній Осетії, але ніхто не дивився на те, що відбувається в Абхазії.
Онишкевич пояснив, що ситуація з Абхазією була "зовсім іншою справою", оскільки там нічого не відбувалося.
"Росіяни говорили: "нічого не відбувалося, але могло відбуватися", якщо щось небезпечне може відбуватися, то ми маємо право на інтервенцію". Ось це дуже небезпечна концепція. І те ж саме сталося потім у Криму", – додав він.