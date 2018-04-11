Захід не боїться Росії, – член ради НАТО

Росії не вдалося залякати ані країни-члени НАТО, ані Євросоюз, ані інші західні держави і це розуміє навіть президент Володимир Путін.

Таку думку висловив екс-міністр оборони Польщі, чинний учасник Північноатлантичної ради НАТО Януш Онишкевич, повідомляє "Укрінформ".

Він наголосив, що Захід не послабить свої позиції через погрози Кремля, бо "не може дозволити собі колишні помилки".

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Проблема в наших відносинах з Росією така, що, по-перше, взагалі немає ніякої довіри з нашого боку. Росія просто показала, що не вважає міжнародне право обов'язковим до виконання, показала, що превентивна війна – це можливо, це серед інструментів російської політики,

– зазначив Онишкевич.