Захищала іншого мажора та репостила МЗС Росії: що відомо про адвокатку Миколи з Харкова

Інтереси 16-річного Миколи, який влаштував ДТП у Харкові, захищає адвокатка Інна Данилова. У її юридичній практиці вже був клієнт, якого теж називали мажором.

Так, ще 5 років тому адвокатка захищала в суді Алекса Бондаренка. Тоді у юристки було прізвище Перепелиця.

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Що відомо про справу іншого мажора

Бондаренко з товаришем влітку 2015 року справив потребу біля Шевченківського райвідділу.

Молодики почали поводитись агресивно. Один з них навіть зняв штани перед правоохоронцями. Як пишуть місцеві ЗМІ, Бондаренко навіть в наручниках зміг напасти на журналіста. Крім того, він погрожував поліцейським та хвалився зв'язками. За це й отримав в мережі прізвисько "мажор-дзюркотун".

Юнаку присудили штраф у розмірі 12 750 гривень. Однак після цього випадку молодик все одно втрапляв у скандали. Наприклад, у вересні цього року хлопець розмахував пістолетом з гумовими кулями у кафе.

Данилова репостила МЗС Росії

На сторінці у Данілової ще з 2014 року знайшли "цікаві" пости. Наприклад, вона репостила дописи міністерства закордонних справ Росії, а також інші дописи, спрямовані на підтримку держави-агресорки.



Репост Данилової / Фото з фейсбуку адвокатки



Репости на сторінці Данилової / Фото з фейсбуку адвокатки

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