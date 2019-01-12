"Захищаю людей, які не прийняли прихід РФ у Крим": історія про залізну жінку та правозахисницю

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – громадська захисниця Ліля Гемеджи береться за політичні справи та завжди захищає людей, які не прийняли прихід Росії в Крим. Вона та інші активісти першими приїжджають на місце обшуків і розповідають про це у соцмережах, що дуже нервує керівництво правоохоронців в окупованому Криму.

Також у випуску: Що кримчани та росіяни думають про Томос для України: опитування. Російські ліки у Криму не допомагають хворим. Замовлення з Херсона: хто продав вікна кримським прокурорам, підконтрольним Росії. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.