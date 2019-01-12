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      "Захищаю людей, які не прийняли прихід РФ у Крим": історія про залізну жінку та правозахисницю

      Крим.Реалії 133 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – громадська захисниця Ліля Гемеджи береться за політичні справи та завжди захищає людей, які не прийняли прихід Росії в Крим. Вона та інші активісти першими приїжджають на місце обшуків і розповідають про це у соцмережах, що дуже нервує керівництво правоохоронців в окупованому Криму.

      Також у випуску:

      Що кримчани та росіяни думають про Томос для України: опитування.

      Російські ліки у Криму не допомагають хворим.

      Замовлення з Херсона: хто продав вікна кримським прокурорам, підконтрольним Росії.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

      Теги: Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія Крим.Реалії Томос
      Джерело: 24 канал
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