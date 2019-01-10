Захисник "Динамо" офіційно підсилив аутсайдера турецької Суперліги
Захисник "Динамо" Микола Морозюк не виступатиме до кінця сезону за київський клуб. Футболіст продовжить сезон у турецькій Суперлізі.
Футболіст збірної України на правах оренди приєднався до турецького "Різеспора", інформує офіційний сайт "Динамо".
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За представника турецької Суперліги, який у нинішньому чемпіонаті посідає останнє місце в турнірній таблиці, 30-річний футболіст виступатиме до завершення сезону-2018/2019.
Додамо, що в нинішньому сезоні в усіх турнірах Морозюк провів за "Динамо" 19 матчів, у яких відзначився одним голом.
Відзначимо, що за турків виступає екс-гравець "Динамо" та "Шахтаря" – Олександр Гладкий.
Джерело: 24 Канал
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