Захисник "Динамо" Піваріч вибув на 10 днів
Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич відповів на питання журналістів перед матчем Ліги Європи проти "Ренна".
За словами Хацкевича, Піваріч пропустить близько 10 днів, в той час як Бесєдін вже повернувся з Хорватії, де він проходив медичне обстеження і процедури. На даний момент Артем працює за індивідуальною програмою і повинен повернутися в загальну групу під час листопадових матчів збірних.
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Таким чином, Піваріч і Бесєдін пропустять матч з "Ренном" в Лізі Європи, а також поєдинок чемпіонату України проти "Мауріполя" в УПЛ.
Нагадаємо, що поєдинок Ліги Європи "Динамо" – "Ренн" відбудеться у четвер, 8 листопада.
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