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      Захисник "Динамо" Піваріч вибув на 10 днів

      75 Читать новость на русском
      Йосип Піваріч
      Йосип Піваріч

      Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич відповів на питання журналістів перед матчем Ліги Європи проти "Ренна".

      За словами Хацкевича, Піваріч пропустить близько 10 днів, в той час як Бесєдін вже повернувся з Хорватії, де він проходив медичне обстеження і процедури. На даний момент Артем працює за індивідуальною програмою і повинен повернутися в загальну групу під час листопадових матчів збірних.

      Читайте також: "Динамо" зіграло внічию з "Андерлехтом" у Юнацькій лізі УЄФА: огляд матчу

      Таким чином, Піваріч і Бесєдін пропустять матч з "Ренном" в Лізі Європи, а також поєдинок чемпіонату України проти "Мауріполя" в УПЛ.

      Нагадаємо, що поєдинок Ліги Європи "Динамо" – "Ренн" відбудеться у четвер, 8 листопада.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Динамо Ліга Європи
      Джерело: 24 Канал
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