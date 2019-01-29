Захисник "Динамо" Йосип Піваріч вибув до кінця сезону: відома причина
Захисник "Динамо" Йосип Піваріч травмував хрестоподібні зв'язки у спарингу зі "Спартою", внаслідок чого вибув вже до кінця сезону.
"Динамо" втратило лівого оборонця до літа 2019 року, про це повідомляє видання "Динамо Київ від Шуріка".
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Віце-чемпіон світу Йосип Піваріч травмував хрестоподібні зв'язки під час спарингу зі "Спартою". Відтак хорватському захисникові киян потрібна операція, яку найімовірніше зроблять в Мадриді. На реабілітацію гравцеві знадобиться від чотирьох до п'яти місяців.
У цьому сезоні Йосип Піваріч провів у складі "Динамо" 12 матчів, у яких відзначився однією результативною передачею.
Відео: Піваріч вибув до кінця сезону
Джерело: 24 Канал
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