Захисник "Динамо" Йосип Піваріч вибув до кінця сезону: відома причина

Захисник "Динамо" Йосип Піваріч травмував хрестоподібні зв'язки у спарингу зі "Спартою", внаслідок чого вибув вже до кінця сезону.

"Динамо" втратило лівого оборонця до літа 2019 року, про це повідомляє видання "Динамо Київ від Шуріка".

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Віце-чемпіон світу Йосип Піваріч травмував хрестоподібні зв'язки під час спарингу зі "Спартою". Відтак хорватському захисникові киян потрібна операція, яку найімовірніше зроблять в Мадриді. На реабілітацію гравцеві знадобиться від чотирьох до п'яти місяців.

У цьому сезоні Йосип Піваріч провів у складі "Динамо" 12 матчів, у яких відзначився однією результативною передачею.

Відео: Піваріч вибув до кінця сезону