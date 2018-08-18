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Захисник київського "Динамо" перейшов у "Базель"

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Карлос Самбрано перейшов у "Базель"
Карлос Самбрано перейшов у "Базель" / ФК "Динамо"

"Базель" орендував захисника "Динамо" Карлоса Самбрано, який поповнив склад киян лише цієї зими.

Про це повідомляє офіційний Twitter швейцарського клубу.

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Деталі угоди, як і термін оренди, не розголошуються. 29-річний Самбрано перейшов у "Динамо" взимку цього року на правах вільного агента, проте так і не зіграв жодного офіційного матчу за киян, програвши конкуренцію Бурді, Кадару та Шабанову.

Зазначимо, що саме "Динамо" виставило на трансфер перуанського захисника, а пізніше ним цікавився "Гамбург".

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Теги: Футбол Динамо Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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