Захисник київського "Динамо" перейшов у "Базель"
"Базель" орендував захисника "Динамо" Карлоса Самбрано, який поповнив склад киян лише цієї зими.
Про це повідомляє офіційний Twitter швейцарського клубу.
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Деталі угоди, як і термін оренди, не розголошуються. 29-річний Самбрано перейшов у "Динамо" взимку цього року на правах вільного агента, проте так і не зіграв жодного офіційного матчу за киян, програвши конкуренцію Бурді, Кадару та Шабанову.
Зазначимо, що саме "Динамо" виставило на трансфер перуанського захисника, а пізніше ним цікавився "Гамбург".
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Джерело: 24 Канал
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