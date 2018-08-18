Захисник київського "Динамо" перейшов у "Базель"

"Базель" орендував захисника "Динамо" Карлоса Самбрано, який поповнив склад киян лише цієї зими.

Про це повідомляє офіційний Twitter швейцарського клубу.

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Transfer News | We’re delighted to announce the signing of Carlos Zambrano. The 29-year-old Peruvian center-back joins us on a loan deal from @DynamoKyiv. Welcome to FC Basel, Carlos! #SalICarlos #FCBasel1893 #zämmestark pic.twitter.com/sUOLBNh4yo — FC Basel 1893 (@FC_Basel_en) 18 августа 2018 г.

Деталі угоди, як і термін оренди, не розголошуються. 29-річний Самбрано перейшов у "Динамо" взимку цього року на правах вільного агента, проте так і не зіграв жодного офіційного матчу за киян, програвши конкуренцію Бурді, Кадару та Шабанову.

Зазначимо, що саме "Динамо" виставило на трансфер перуанського захисника, а пізніше ним цікавився "Гамбург".

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