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      Захисник "Шахтаря" Ісмаїлі претендує на престижну нагороду від France Football

      30 Читать новость на русском
      Ісмаїлі
      Ісмаїлі

      Бразильський захисник донецького "Шахтаря" Ісмаїлі потрапив у число кандидатів на звання найкращого лівого захисника за версією журналу France Football.

      При цьому видання France Football називає Ісмаїлі "однією з нових зірок" і порівнює із захисником мадридського "Реалу" Марсело.

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      Варто додати, що сам Марсело є конкурентом Ісмаілі за це звання. Також на нагороду від France Football претендують Давід Алаба ("Баварія"), Алекс Саедро ("Ювентус"), Маркос Алонсо ("Челсі"), Лукас Ернандес ("Атлетіко"), Жорді Альба ("Барселона"), Александр Коларов ("Рома"), Ферлан Менді ("Ліон") та Ендрю Робертсон ("Ліверпуль").

      Варто зазначити, що за оцінками Transfermarkt саме Ісмаїлі є найдорожчим гравцем українського чемпіонату. Його оцінили у 18 мільйонів євро. При цьому захисник може прийняти українське громадянство та почати виступати за збірну України.

       

      Теги: Спорт Шахтар Футбол
      Джерело: 24 Канал
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