Захисник "Шахтаря" не зіграє за збірну України, замість нього викликали дебютанта

Захисник донецького "Шахтаря" Богдан Бутко не зіграє за збірну України у матчі Ліги націй проти Словаччини, а також у товариській грі проти Туреччини. Захисник отримав травму і не зможе вийти на поле. Натомість запрошення отримав гравець львівських "Карпат" Мар'ян Швед.

За даними видання "Команда №1", Богдан Бутко, отримав травму гомілкостопу, та найближчі поєдинки точно пропустить. Зважаючи, що на у збірній залишається лише один правий захисник Олександр Караваєв (на цій позиції також може зіграти лівий захисник Микола Матвієнко із "Шахтаря"), то Андрій Шевченко може викликати в національну команду Ігоря Пердуту з "Ворскли" або Олександра Тимчик з "Динамо", який виступає в луганській "Зорі" на правах оренди.

Читайте також: Як українських вболівальників через примхи Луческу залишили без матчу збірної України

Однак поки вже точно відомо, що виклик до національної збірної отримав півзахисник львівських "Карпат" Мар’ян Швед. Нагадаємо, що спершу вінгер "Карпат" опинився в резервному списку наставника збірної, однак у неділю ввечері, 11 листопада, Швед отримав повноцінне запрошення.

Мар'ян Швед переконав Андрія Шевченка і отримав повноцінне запрошення до національної збірної! Тримаємо кулаки! pic.twitter.com/n5YyKclgDq — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) 11 листопада 2018 р.

До цього 21-річний гравець неодноразово викликався до молодіжної збірної України, де забивав за "синьо-жовтих".

У поточному чемпіонаті вихованець "Карпати" провів 14 матчів, в яких забив 8 голів та віддав 2 гольові передачі.