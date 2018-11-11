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      Захисник "Шахтаря" не зіграє за збірну України, замість нього викликали дебютанта

      624 Читать новость на русском
      Богдан Бутко
      Богдан Бутко

      Захисник донецького "Шахтаря" Богдан Бутко не зіграє за збірну України у матчі Ліги націй проти Словаччини, а також у товариській грі проти Туреччини. Захисник отримав травму і не зможе вийти на поле. Натомість запрошення отримав гравець львівських "Карпат" Мар'ян Швед.

      За даними видання "Команда №1", Богдан Бутко, отримав травму гомілкостопу, та найближчі поєдинки точно пропустить. Зважаючи, що на у збірній залишається лише один правий захисник Олександр Караваєв (на цій позиції також може зіграти лівий захисник Микола Матвієнко із "Шахтаря"), то Андрій Шевченко може викликати в національну команду Ігоря Пердуту з "Ворскли" або Олександра Тимчик з "Динамо", який виступає в луганській "Зорі" на правах оренди.

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      Однак поки вже точно відомо, що виклик до національної збірної отримав півзахисник львівських "Карпат" Мар’ян Швед. Нагадаємо, що спершу вінгер "Карпат" опинився в резервному списку наставника збірної, однак у неділю ввечері, 11 листопада, Швед отримав повноцінне запрошення.

      До цього 21-річний гравець неодноразово викликався до молодіжної збірної України, де забивав за "синьо-жовтих".

      У поточному чемпіонаті вихованець "Карпати" провів 14 матчів, в яких забив 8 голів та віддав 2 гольові передачі.

      Теги: Футбол Спорт Збірна України з футболу ФК Карпати Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 11 листопада
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