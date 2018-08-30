Захисник та приклад для наслідувань, – Лоліта оригінально прокоментувала смерть Йосипа Кобзона

Співачка українського походження Лоліта Мілявська, яка живе і працює в Росії, прокоментувала смерть Йосипа Кобзона. Зірка не стримувала свого захвату від покійного артиста та розповіла, що саме він є прикладом для наслідування.

Сьогодні, 30 серпня, стало відомо, що на 81 році життя помер Йосип Кобзон – радянський і російський співак та депутат Держдуми. Артист підтримував анексію Криму і російську агресію на Донбасі. Останні 14 років він боровся з онкологічним захворюванням. Поховають Йосипа Кобзона 2 вересня у Москві.

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Новина викликала чималий резонанс в мережі. Російські представники шоу-бізнесу записали десятки скорботних дописів. До такого флеш-мобу приєдналась і співачка українського походження Лоліта Мілявська, яка підкреслила, що Йосип Кобзон є батьком для всіх співаків та прикладом для наслідування.

"Це була людина, без якої не можна було уявити своє життя... Захисник всіх... Ми зверталися з приводу і без до Кобзона – від отримання квартири до поховання близьких на нормальному кладовищі... Це був батько не тільки для власних дітей... Грандіозний чоловік для своєї дружини Нелі... Дякую вам, Йосипе Давидовичу, за те, що я могла плакати на вашому плечі і питати поради, як бути! Дякую, що залишається прикладом для наслідування і поваги до сцени! Навіки в історії країни і в серці мільйонів," – написала Лоліта.

До допису співачка додала відео, на якому вона спілкується з Йосипом Кобзоном на сцені. Також Лоліта закликала всіх ще раз послухати пісні у виконанні російського артиста.

Допис, поширений Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 30 Сер 2018 р. о 5:37 PDT

Хто такий Йосип Кобзон?Радянський і російський співак, народний артист СРСР, російський політик і депутат Держдуми. Народився у Донецькій області 11 вересня 1937 року. У 1990 році Йосип Кобзон став депутатом Верховної ради СРСР. З 1997 року він був депутатом Держдуми. З 2011 року обіймав посаду першого заступника голови думського комітету з культури. Активно підтримував політику Володимира Путіна щодо України. Зокрема, неодноразово відвідував окупований Крим, а згодом і Донецьк з Луганськом.