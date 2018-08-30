19:13
30 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
24°C 12°C
  • п'ятниця
    26°C 13°C
  • субота
    28°C 15°C
  • неділя
    31°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Політичні ігри Путіна. Екстремістські заяви Соловйова
Вєсті Кремля
21:01, 29 серпня
Вєсті.UA. Азаров– експерт з української мови. Російський Львів у снах Царьова
Вєсті.UA
19:46, 29 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Захисник та приклад для наслідувань, – Лоліта оригінально прокоментувала смерть Йосипа Кобзона

48 Читать новость на русском
Помер Йосип Кобзон: реакція співачки Лоліти
Помер Йосип Кобзон: реакція співачки Лоліти / Известия

Співачка українського походження Лоліта Мілявська, яка живе і працює в Росії, прокоментувала смерть Йосипа Кобзона. Зірка не стримувала свого захвату від покійного артиста та розповіла, що саме він є прикладом для наслідування.

Сьогодні, 30 серпня, стало відомо, що на 81 році життя помер Йосип Кобзон – радянський і російський співак та депутат Держдуми. Артист підтримував анексію Криму і російську агресію на Донбасі. Останні 14 років він боровся з онкологічним захворюванням. Поховають Йосипа Кобзона 2 вересня у Москві.

Читайте також: Помер Йосип Кобзон: біографія та особисте життя співака

Новина викликала чималий резонанс в мережі. Російські представники шоу-бізнесу записали десятки скорботних дописів. До такого флеш-мобу приєдналась і співачка українського походження Лоліта Мілявська, яка підкреслила, що Йосип Кобзон є батьком для всіх співаків та прикладом для наслідування. 

"Це була людина, без якої не можна було уявити своє життя... Захисник всіх... Ми зверталися з приводу і без до Кобзона – від отримання квартири до поховання близьких на нормальному кладовищі... Це був батько не тільки для власних дітей... Грандіозний чоловік для своєї дружини Нелі... Дякую вам, Йосипе Давидовичу, за те, що я могла плакати на вашому плечі і питати поради, як бути! Дякую, що залишається прикладом для наслідування і поваги до сцени! Навіки в історії країни і в серці мільйонів," – написала Лоліта. 

До допису співачка додала відео, на якому вона спілкується з Йосипом Кобзоном на сцені. Також Лоліта закликала всіх ще раз послухати пісні у виконанні російського артиста. 

 

Хто такий Йосип Кобзон?Радянський і російський співак, народний артист СРСР, російський політик і депутат Держдуми. Народився у Донецькій області 11 вересня 1937 року. У 1990 році Йосип Кобзон став депутатом Верховної ради СРСР. З 1997 року він був депутатом Держдуми. З 2011 року обіймав посаду першого заступника голови думського комітету з культури. Активно підтримував політику Володимира Путіна щодо України. Зокрема, неодноразово відвідував окупований Крим, а згодом і Донецьк з Луганськом.

Теги: LifeStyle Музика Помер Йосип Кобзон Новини Росії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Від Заходу до Сходу: які загрози несуть чергові військові навчання Росії
сьогодні, 19:01 Від Заходу до Сходу: які загрози несуть чергові військові навчання Росії
Інна Жолобович
Бомба вповільненої дії для Путіна, – західні ЗМІ про ситуацію з пенсійною реформою в Росії
сьогодні, 18:01 Бомба вповільненої дії для Путіна, – західні ЗМІ про ситуацію з пенсійною реформою в Росії
Олександра Кравчук
Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
сьогодні, 17:01 Как мигранты могут изменить ситуацию вокруг
Блог Соцмережі
День знань чи День марнославства?
сьогодні, 16:56 День знань чи День марнославства?
Сергій Гусовський
Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
сьогодні, 16:00 Почему украинская армия не стреляла по россиянам в Крыму
Павло Казарін
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук