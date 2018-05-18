Захисник збірної України може перейти в італійський клуб

Донецький "Шахтар" отримав від італійського "Емполі" офіційну пропозицію щодо захисника Миколи Матвієнка.

Італійський клуб, який з наступного сезону виступатиме у Серії А (вищий дивізіон італійського чемпіонату) направив в офіс "Шахтаря" пропозицію оренди Миколи Матвієнка на сезон 2018-2019, повідомляє "Команда №1".

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"Емполі" також хоче дізнатися умови можливого викупу гравця по закінченні наступного сезону.

Варто зазначити, що це сезон захисник розпочав у полтавській "Ворсклі", де провів 19 матчів. Після цього захисник зимою повернувся до донецького "Шахтаря", однак за команду зіграв лише три матчі. На цій позиції у донеччан грає Ісмаілі, якому і довіряє тренер Паулу Фонсека.

До слова, в останньому матчі за молодіжний склад "Шахтаря" Микола Матвієнко зламав ніс і може не зіграти за збірну України.