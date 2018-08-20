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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Захисника іспанського клубу хочуть викликати до національної збірної України

149 Читать новость на русском
Василь Кравець
Василь Кравець / ФК "Луго"

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко може викликати лівого захисника іспанського "Луго" Василя Кравця на тренувальний збір.

Причиною такого кроку може стати відсутність достатньої ігрової практики у двох інших лівих оборонців, які грали за "синьо-жовтих" – Миколи Матвієнка та Едуарда Соболя, повідомляє "Команда1".

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Зазначається, що Матвієнко у цьому сезоні зіграв лише два матчі за "Шахтар", при цьому в одному з них виходив у центрі оборони, а не на фланзі. Соболь ж взагалі не грає, підтримуючи форму з дублем "гірників", і перебуває у пошуку нового клубу.

Варто додати, що Кравець перебрався в "Луго", який виступає у Сегунді (другий за силою чемпіонат Іспанії) з 2017 року. Основним гравцем команди він став на початку 2018 року. Клуб за підсумками минулого сезону зайняв лише 12-е місце.

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Теги: Футбол Новини спорту Збірна України з футболу
Джерело: 24 Канал
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