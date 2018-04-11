Захисний крем і волейбол: секрети краси Алессандри Амбросіо

11 квітня бразильській моделі, колишньому "ангелу" Victoria's Secret Алессандрі Амбросіо виповнилося 37 років.

Алессандра тепер не так часто виходить на подіуми, але продовжує зніматися у гарячих фотосесіях, демонструючи ідеальну фігуру. Краля підтримує себе у формі, дотримуючись кількох секретів краси.

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Харчування

Ідеальний сніданок для Амбросіо – це авокадо, свіжовичавлений сік, велика чашка кави, а також варені або злегка підсмажені яйця.

"Кожного ранку я чергую велику склянку апельсинового соку з коханою комбінацією: капуста калі, огірок, імбир, лимон, яблука. Я не великий фанат макаронів, вважаю, що краще приготувати салат, суп, рибу або м'ясо, останні – відмінні джерела білка", – якось розповіла про своє харчування зірка.

Спорт

Алессандра обожнює плавати і грати у волейбол, тому її часто можна зустріти на відпочинку на пляжах Бразилії.

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 6 Кві 2018 р. о 12:51 PDT

Догляд за обличчям

Модель робить акцент на очищенні, зокрема, пілінгах. Вота також віддає перевагу антивіковим сироваткам з вітаміном С і BB-кремам з обов'язковим фільтром SPF.

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 19 Бер 2018 р. о 3:58 PDT

Догляд за волоссям

"Два-три рази на тиждень після миття голови я наношу відновлює маску на всю довжину і залишаю її на десять хвилин. Кожні два місяці, я роблю професійний догляд в салоні: харчування та лікування. Після нього волосся відчуває себе дивовижно".