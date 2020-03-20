Захист від коронавірусу: священники їздять по Україні з іконами та свяченою водою – фото, відео

В Україні станом на 20 березня підтвердили 26 випадків коронавірусу, 3 з яких, на жаль, летальні. Лікарі та держава намагаються зробити усе, аби не допустити масового поширення хвороби. До боротьби з коронавірусом долучилися і священники, які для "захисту" окроплюють міста свяченою водою та об'їжджають їх з молитвами й іконами.

Священники проти коронавірусу в Одесі

Священники УПЦ Московського патріархату на чолі з митрополитом Одеським та Ізмаїльським Агафангелом 20 березня об'їхали на мікроавтобусі Одесу для позбавлення країни від коронавірусу. Їхня молитовна подорож містом тривала близько 2 годин, пише пресслужба церкви.

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Священослужителі їздили з Касперівською іконою Божої Матері та молилися Богу "за позбавлення від згубної пошесті та смертоносної зарази". Під час такої "автомобільної хресної ходи" священники зупинялися біля каплиць і поклінних хрестів на околицях Одеси.

Хода УПЦ МП в Одесі проти коронавірусу: фото

"Вони осіняли місто та його жителів чудотворною іконою та окропляли свяченою водою. Потім хресна хода прибула до Свято-Успенського Одеського чоловічого монастиря, де чудотворний образ був із молитовними піснеспівами обнесений навколо обителі", – додали в єпархії.

Важливо! Такі дії одеських священників є необачними та несуть загрозу для людей. На молитви УПЦ МП в Одесі збиралися по кілька десятків людей. Це небезпечно в умовах епідемії коронавірусу, адже він легко передається між людьми. Тому влада закликає українців залишатися вдома та обмежувати перебування у групах до 10 осіб.

Священники УПЦ МП об'їхали Одесу з іконою, щоб врятувати місто від коронавірусу: відео

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Молитви проти коронавірусу на Закарпатті

Схожий з Одесою випадок трапився і на Закарпатті. У селі Поляна священник під звуки дзвонів їхав у кузові автомобіля УАЗ та окроплював вулиці водою, щоб запобігти поширенню коронавирусу.

Священник на Закарпатті окроплює вулиці від коронавірусу: відео з телеграму ЧП.UA

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