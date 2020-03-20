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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Захист від коронавірусу: священники їздять по Україні з іконами та свяченою водою – фото, відео

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      Священники в Одесі провели молитовну ходу проти коронавірусу / eparhiya.od.ua

      В Україні станом на 20 березня підтвердили 26 випадків коронавірусу, 3 з яких, на жаль, летальні. Лікарі та держава намагаються зробити усе, аби не допустити масового поширення хвороби. До боротьби з коронавірусом долучилися і священники, які для "захисту" окроплюють міста свяченою водою та об'їжджають їх з молитвами й іконами.

      Священники проти коронавірусу в Одесі

      Священники УПЦ Московського патріархату на чолі з митрополитом Одеським та Ізмаїльським Агафангелом 20 березня об'їхали на мікроавтобусі Одесу для позбавлення країни від коронавірусу. Їхня молитовна подорож містом тривала близько 2 годин, пише пресслужба церкви.

      Цікаво Коронавірус і церква: обмеження в Україні

      Священослужителі їздили з Касперівською іконою Божої Матері та молилися Богу "за позбавлення від згубної пошесті та смертоносної зарази". Під час такої "автомобільної хресної ходи" священники зупинялися біля каплиць і поклінних хрестів на околицях Одеси.

      Хода УПЦ МП в Одесі проти коронавірусу: фото 

      "Вони осіняли місто та його жителів чудотворною іконою та окропляли свяченою водою. Потім хресна хода прибула до Свято-Успенського Одеського чоловічого монастиря, де чудотворний образ був із молитовними піснеспівами обнесений навколо обителі", – додали в єпархії.

      Важливо! Такі дії одеських священників є необачними та несуть загрозу для людей. На молитви УПЦ МП в Одесі збиралися по кілька десятків людей. Це небезпечно в умовах епідемії коронавірусу, адже він легко передається між людьми. Тому влада закликає українців залишатися вдома та обмежувати перебування у групах до 10 осіб.

      Священники УПЦ МП об'їхали Одесу з іконою, щоб врятувати місто від коронавірусу: відео

       

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      Молитви проти коронавірусу на Закарпатті

      Схожий з Одесою випадок трапився і на Закарпатті. У селі Поляна священник під звуки дзвонів їхав у кузові автомобіля УАЗ та окроплював вулиці водою, щоб запобігти поширенню коронавирусу.

      Священник на Закарпатті окроплює вулиці від коронавірусу: відео з телеграму ЧП.UA

       

      Карантин в Україні проти поширення коронавірусу: головне

      • Станом на 20 березня лабораторно підтвердили 26 випадків зараження коронавірусом. Три з них – летальні.
      • Є і хороші новини. У Чернівцях вилікували першого хворого від коронавірусу. Повторний тест, який провели чоловікові, показав негативний результат. 20 березня його мають виписати з лікарні.
      • З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня.
      • Не працюють навчальні заклади, не проводять спортивні змагання, культурні події тощо. Закрили також усі ресторани, кафе, торгово-розважальні центри, кінотеатри тощо.
      • Працюють лише аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
      • У Житомирській, Чернівецькій, Дніпропетровській та Київській областях ввели режим надзвичайної ситуації.
      • Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
      • Православна церква України та Українська греко-католицька церква пропонують вірянам долучатись до богослужіння онлайн. Богослужіння будуть проводити не більше, ніж для 10 осіб.
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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Новини Закарпаття Новини Одеси УПЦ МП Релігія
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